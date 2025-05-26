Фаршированные перцы с проволоне и ветчиной: ваш ужин превратится в гастрономический праздник по-итальянски

Этот рецепт — находка для тех, кто хочет удивить гостей и создать по-настоящему праздничное настроение. Всего несколько простых ингредиентов превратят обычный ужин в настоящее гастрономическое событие. Хотите узнать, как приготовить фаршированные перцы с проволоне и ветчиной? Тогда читайте дальше!

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Фаршированный перец

Ингредиенты:

12 маленьких перцев;

150 г копчёного проволоне;

120 г чёрных оливок;

150 г варёной ветчины;

2 яйца;

4 ломтика хлеба;

80 г тёртого сыра пармезан;

панировочные сухари по вкусу;

молоко по вкусу;

оливковое масло первого отжима по вкусу;

соль по вкусу.

Приготовление:

Подготовка начинки: Нарежьте хлеб на небольшие кусочки и залейте их молоком. Оставьте на 5-10 минут, чтобы хлеб размягчился. Отожмите хлеб и переложите его в миску. Добавьте яйца, мелко нарезанные оливки без косточек, кубики варёной ветчины, нарезанный копчёный проволоне, тёртый пармезан и соль. Хорошо перемешайте. Тщательно вымойте перцы, аккуратно удалите семена и перегородки. Промойте внутреннюю часть перцев. Вымойте форму для запекания и смажьте её оливковым маслом. Наполните перцы подготовленной начинкой. Запекайте перцы в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут. После приготовления выключите духовку и дайте перцам немного остыть. Подавайте блюдо горячим, украсив по желанию.

Эти фаршированные перцы — идеальный выбор для семейного ужина или праздничного стола, уверяет итальянское издание ricettasprint.it. Они порадуют своим вкусом и ароматом, а также станут настоящим украшением вашего стола. Приятного аппетита!

Уточнения

Проволоне (итал. provolone) — твёрдый нежирный итальянский сыр, вырабатываемый из коровьего молока.

