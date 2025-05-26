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Фаршированные перцы с проволоне и ветчиной: ваш ужин превратится в гастрономический праздник по-итальянски

Еда

Этот рецепт — находка для тех, кто хочет удивить гостей и создать по-настоящему праздничное настроение. Всего несколько простых ингредиентов превратят обычный ужин в настоящее гастрономическое событие. Хотите узнать, как приготовить фаршированные перцы с проволоне и ветчиной? Тогда читайте дальше!

Фаршированный перец
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фаршированный перец

Ингредиенты:

  • 12 маленьких перцев;
  • 150 г копчёного проволоне;
  • 120 г чёрных оливок;
  • 150 г варёной ветчины;
  • 2 яйца;
  • 4 ломтика хлеба;
  • 80 г тёртого сыра пармезан;
  • панировочные сухари по вкусу;
  • молоко по вкусу;
  • оливковое масло первого отжима по вкусу;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Подготовка начинки: Нарежьте хлеб на небольшие кусочки и залейте их молоком. Оставьте на 5-10 минут, чтобы хлеб размягчился.
  2. Отожмите хлеб и переложите его в миску. Добавьте яйца, мелко нарезанные оливки без косточек, кубики варёной ветчины, нарезанный копчёный проволоне, тёртый пармезан и соль. Хорошо перемешайте.
  3. Тщательно вымойте перцы, аккуратно удалите семена и перегородки. Промойте внутреннюю часть перцев.
  4. Вымойте форму для запекания и смажьте её оливковым маслом.
  5. Наполните перцы подготовленной начинкой.
  6. Запекайте перцы в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут.
  7. После приготовления выключите духовку и дайте перцам немного остыть.
  8. Подавайте блюдо горячим, украсив по желанию.

Эти фаршированные перцы — идеальный выбор для семейного ужина или праздничного стола, уверяет итальянское издание ricettasprint.it. Они порадуют своим вкусом и ароматом, а также станут настоящим украшением вашего стола. Приятного аппетита!

Уточнения

Проволоне (итал. provolone) — твёрдый нежирный итальянский сыр, вырабатываемый из коровьего молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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