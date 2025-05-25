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Топ-5 лучших выпечек от бабушек СССР

2:17
Еда

Советские бабушки — это настоящие маги кухни. Без миксеров, без интернета, но с душой, любовью и проверенными годами рецептами.

Пончики
Фото: commons.wikimedia.org by Gidiyorum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пончики

Вот топ-5 лучших выпечек от бабушек СССР, которые до сих пор ассоциируются с уютом, праздником и счастьем:

1. Пирожки с капустой (или картошкой, или повидлом)

Классика жанра. Жареные или печёные — в зависимости от духовки и настроения бабушки. Тесто чаще дрожжевое, мягкое, пышное, начинка — щедрая.

Особенность: пирожки никогда не делались в одиночку. Это был процесс: целый противень, вся семья, и чай с вареньем после.

2. Шарлотка с яблоками

Простой и быстрый пирог, но с невероятным ароматом. Яблоки резались "на глаз", тесто — из яиц, сахара и муки, взбивалось венчиком или вилкой.

Фишка: подавалась прямо в форме, ещё горячей, и часто припудривалась сахарной пудрой или просто посыпалась ванильным сахаром.

3. Плюшки с сахаром (московские или "сердечки")

Сдобное тесто, скрученное и прижатое, обильно посыпанное сахаром. После выпечки — хрустящая карамельная корочка.

Деталь: бабушки пекли их десятками — часть внукам, часть соседям, часть "на работу завтра".

4. Слоёный пирог с творогом или повидлом

Готовилось несложно, но выглядело празднично. Часто сверху — сеточка из теста, а внутри — сладкий творог с изюмом или густое повидло.

Особенность: резался аккуратно, по кусочкам, и подавался к чаю, когда приходили "гости из города".

5. Пончики на кефире (или "с дыркой", или пышки)

Пышные, мягкие, иногда с начинкой, но чаще просто в сахарной пудре. Жарились на сковородке или в кастрюле с маслом.

Магия: кухня в тумане от жарки, а ты стоишь рядом, ждёшь, пока остынет, и всё равно обжигаешь пальцы — не удержаться.

Как бонус: Домашнее печенье на майонезе или маргарине: простой рецепт, формочки из жестяных крышек, немного посыпки или варенья — и готово. Это то, что бабушки пекли "на неделю".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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