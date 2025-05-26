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Блюдо для настоящих гурманов: треска по-сицилийски как в лучших ресторанах

2:35
Еда

Если вы хотите удивить своих гостей или просто насладиться изысканным блюдом, то треска по-сицилийски — идеальный выбор. Это блюдо, родившееся на Сицилии, стало популярным по всей Италии и за её пределами. Хотя традиционно его готовят на Рождество, оно прекрасно подходит для приготовления в любое время года.

Треска
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Треска

Треска по-сицилийски сочетает в себе простоту и богатство вкусов, а также доступность ингредиентов. Это блюдо не только вкусное, но и бюджетное, что делает его ещё более привлекательным, утверждает buttalapasta.it.

Ингредиенты для трески по-сицилийски

  • 600 г свежей трески (лучше использовать обессоленную);
  • 3 ст. ложки чёрных оливок без косточек;
  • 2 ст. ложки каперсов;
  • 150 г помидоров черри;
  • Оливковое масло первого отжима;
  • Рубленая свежая петрушка;
  • 2 зубчика чеснока;
  • Соль и свежемолотый перец по вкусу;
  • Небольшой острый перец чили (по желанию).

Приготовление трески по-сицилийски

  1. Подготовка соуса: налейте на сковороду большое количество оливкового масла и разогрейте его на среднем огне. Добавьте измельчённый чеснок и обжаривайте его до золотистого цвета. Затем добавьте каперсы и чёрные оливки, обжаривайте ещё около 6 минут.
  2. Добавление помидоров: после удаления чеснока из сковороды, положите помидоры черри и готовьте их до мягкости, примерно 10 минут.
  3. Добавление трески: нарежьте треску на порционные кусочки и добавьте в сковороду. Готовьте рыбу вместе с соусом около 20 минут, до полной готовности.
  4. Подача: когда треска будет готова, выключите огонь и дайте блюду немного постоять. Перед подачей украсьте его мелко нарезанной свежей петрушкой.

Советы по приготовлению

  • Используйте качественное оливковое масло: оно играет ключевую роль в раскрытии вкуса блюда.
  • Не пересушивайте рыбу: треска должна оставаться сочной и нежной.
  • Регулируйте остроту: если вы не любите острое, можно не добавлять перец чили или уменьшить его количество.

Это блюдо не только вкусное и ароматное, но и невероятно простое в приготовлении. Треска по-сицилийски идеально подходит для семейных ужинов или праздничных мероприятий. Попробуйте этот рецепт и откройте для себя настоящую гастрономическую жемчужину Сицилии.

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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