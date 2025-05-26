Блюдо для настоящих гурманов: треска по-сицилийски как в лучших ресторанах

2:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите удивить своих гостей или просто насладиться изысканным блюдом, то треска по-сицилийски — идеальный выбор. Это блюдо, родившееся на Сицилии, стало популярным по всей Италии и за её пределами. Хотя традиционно его готовят на Рождество, оно прекрасно подходит для приготовления в любое время года.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Треска

Треска по-сицилийски сочетает в себе простоту и богатство вкусов, а также доступность ингредиентов. Это блюдо не только вкусное, но и бюджетное, что делает его ещё более привлекательным, утверждает buttalapasta.it.

Ингредиенты для трески по-сицилийски

600 г свежей трески (лучше использовать обессоленную);

3 ст. ложки чёрных оливок без косточек;

2 ст. ложки каперсов;

150 г помидоров черри;

Оливковое масло первого отжима;

Рубленая свежая петрушка;

2 зубчика чеснока;

Соль и свежемолотый перец по вкусу;

Небольшой острый перец чили (по желанию).

Приготовление трески по-сицилийски

Подготовка соуса: налейте на сковороду большое количество оливкового масла и разогрейте его на среднем огне. Добавьте измельчённый чеснок и обжаривайте его до золотистого цвета. Затем добавьте каперсы и чёрные оливки, обжаривайте ещё около 6 минут. Добавление помидоров: после удаления чеснока из сковороды, положите помидоры черри и готовьте их до мягкости, примерно 10 минут. Добавление трески: нарежьте треску на порционные кусочки и добавьте в сковороду. Готовьте рыбу вместе с соусом около 20 минут, до полной готовности. Подача: когда треска будет готова, выключите огонь и дайте блюду немного постоять. Перед подачей украсьте его мелко нарезанной свежей петрушкой.

Советы по приготовлению

Используйте качественное оливковое масло: оно играет ключевую роль в раскрытии вкуса блюда.

Не пересушивайте рыбу: треска должна оставаться сочной и нежной.

Регулируйте остроту: если вы не любите острое, можно не добавлять перец чили или уменьшить его количество.

Это блюдо не только вкусное и ароматное, но и невероятно простое в приготовлении. Треска по-сицилийски идеально подходит для семейных ужинов или праздничных мероприятий. Попробуйте этот рецепт и откройте для себя настоящую гастрономическую жемчужину Сицилии.

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.

