В куске этого греческого йогуртового торта всего 80 калорий: вы не поверите, ведь он такой вкусный

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Греческий йогуртовый торт стал популярным выбором для тех, кто ищет лёгкий и вкусный десерт без вреда для фигуры. Этот торт идеально подходит для завтрака или перекуса, особенно в преддверии пляжного сезона.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный пирог

Ингредиенты

Для приготовления торта вам понадобятся:

180 г обезжиренного греческого йогурта (0% жирности);

250 г рикотты;

2 яйца;

100 г муки из коричневого риса (или муки 00);

Тёмная шоколадная крошка;

Сахарная пудра или тёртый кокос (для подачи).

Приготовление

Смешайте йогурт и рикотту в миске. По желанию добавьте корицу для аромата. Постепенно добавьте муку и яйца, продолжая перемешивать. Взбейте смесь электрическим венчиком до получения однородной массы. Добавьте шоколадную крошку. Если у вас нет готовой, можно натереть шоколад. Вылейте тесто в форму для выпекания диаметром 24-26 см. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 40 минут.

Преимущества

Этот торт готовится из простых и доступных ингредиентов и не требует много времени. Благодаря низкому содержанию калорий (всего 80 на порцию) он является идеальным выбором для тех, кто следит за своим питанием, пишет barlesh.it.

Греческий йогуртовый торт сочетает в себе сладость и пользу, позволяя наслаждаться десертом без ущерба для фигуры.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.



Фильтрованный йогурт йогуртовый сыр, лабанэ (араб. لبنة‎, ивр. לבנה‎) дахи, болг. цедено кисело мляко или греческий йогурт — тип йогурта, сцеженного через ткань или бумажный фильтр с целью устранения сыворотки, что придаёт среднюю консистенцию между йогуртом и сыром, сохраняя характерный кислый вкус йогурта.

