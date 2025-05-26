В куске этого греческого йогуртового торта всего 80 калорий: вы не поверите, ведь он такой вкусный

Греческий йогуртовый торт стал популярным выбором для тех, кто ищет лёгкий и вкусный десерт без вреда для фигуры. Этот торт идеально подходит для завтрака или перекуса, особенно в преддверии пляжного сезона.
Ингредиенты
Для приготовления торта вам понадобятся:
Приготовление
Преимущества
Этот торт готовится из простых и доступных ингредиентов и не требует много времени. Благодаря низкому содержанию калорий (всего 80 на порцию) он является идеальным выбором для тех, кто следит за своим питанием, пишет barlesh.it.
Греческий йогуртовый торт сочетает в себе сладость и пользу, позволяя наслаждаться десертом без ущерба для фигуры.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
Фильтрованный йогурт йогуртовый сыр, лабанэ (араб. لبنة, ивр. לבנה) дахи, болг. цедено кисело мляко или греческий йогурт — тип йогурта, сцеженного через ткань или бумажный фильтр с целью устранения сыворотки, что придаёт среднюю консистенцию между йогуртом и сыром, сохраняя характерный кислый вкус йогурта.
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