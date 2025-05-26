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В куске этого греческого йогуртового торта всего 80 калорий: вы не поверите, ведь он такой вкусный

1:37
Еда

Греческий йогуртовый торт стал популярным выбором для тех, кто ищет лёгкий и вкусный десерт без вреда для фигуры. Этот торт идеально подходит для завтрака или перекуса, особенно в преддверии пляжного сезона.

Шоколадный пирог
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный пирог

Ингредиенты

Для приготовления торта вам понадобятся:

  • 180 г обезжиренного греческого йогурта (0% жирности);
  • 250 г рикотты;
  • 2 яйца;
  • 100 г муки из коричневого риса (или муки 00);
  • Тёмная шоколадная крошка;
  • Сахарная пудра или тёртый кокос (для подачи).

Приготовление

  1. Смешайте йогурт и рикотту в миске. По желанию добавьте корицу для аромата.
  2. Постепенно добавьте муку и яйца, продолжая перемешивать.
  3. Взбейте смесь электрическим венчиком до получения однородной массы.
  4. Добавьте шоколадную крошку. Если у вас нет готовой, можно натереть шоколад.
  5. Вылейте тесто в форму для выпекания диаметром 24-26 см.
  6. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 40 минут.

Преимущества

Этот торт готовится из простых и доступных ингредиентов и не требует много времени. Благодаря низкому содержанию калорий (всего 80 на порцию) он является идеальным выбором для тех, кто следит за своим питанием, пишет barlesh.it.

Греческий йогуртовый торт сочетает в себе сладость и пользу, позволяя наслаждаться десертом без ущерба для фигуры.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Фильтрованный йогурт йогуртовый сыр, лабанэ (араб. لبنة‎, ивр. לבנה‎) дахи, болг. цедено кисело мляко или греческий йогурт — тип йогурта, сцеженного через ткань или бумажный фильтр с целью устранения сыворотки, что придаёт среднюю консистенцию между йогуртом и сыром, сохраняя характерный кислый вкус йогурта.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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