8 продуктов, которые нельзя сочетать с яйцами: вы будете шокированы, узнав о них

2:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы подготовили список из восьми комбинаций продуктов, которые не стоит употреблять вместе с яйцами.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Варёное яйцо

Яйца — один из самых питательных и востребованных продуктов. Они богаты белком, незаменимыми аминокислотами, витамином D и другими полезными веществами. Поэтому они занимают важное место в рационе.

Однако для того чтобы максимально использовать их потенциал, важно правильно сочетать яйца с другими продуктами. Некоторые комбинации не только не приносят пользы, но и могут ухудшить пищеварение, снизить усвоение питательных веществ или испортить вкус блюда, пишет dnews.gr.

По мнению диетологов, есть 8 продуктов, которые не рекомендуется есть вместе с яйцами. При их сочетании могут возникнуть проблемы с пищеварением, снижение усвоения питательных веществ, неприятные вкусовые ощущения или даже риск пищевых инфекций.

Цитрусовые. Не стоит сочетать яйца с апельсинами, грейпфрутами и другими цитрусовыми, особенно если вы готовите блюдо, в котором эти продукты смешиваются. Кислота в цитрусовых может изменить текстуру яиц, и они могут свернуться при приготовлении. Красное вино. Яйца и красное вино — не лучшая пара. Танины в вине могут перебить вкус яиц и оставить неприятное послевкусие. Сладкие хлопья. Хотя яйца — отличный компонент для завтрака, их сочетание с сладкими хлопьями может быть не самым полезным. Лучше заменить их на цельнозерновые хлопья или хлопья с минимальным содержанием сахара. Алкоголь и сырые яйца. Гоголь-моголь и другие напитки с сырыми яйцами могут представлять опасность из-за риска заражения сальмонеллой. Поэтому лучше избегать таких сочетаний. Соевое молоко. Яйца и соевое молоко — хорошие источники белка. Однако их совместное употребление может привести к избытку белка в организме, что иногда вызывает вздутие живота или проблемы с пищеварением. Маринованные продукты. Острый вкус маринадов может перебить нежность яиц, а также вызвать раздражение желудка. Чай. Танины в чае могут мешать усвоению питательных веществ из яиц. Кроме того, сочетание чая с яйцами может вызвать проблемы с пищеварением, такие как газообразование и повышение кислотности. Банан. Употребление яиц с бананами может привести к замедлению пищеварения и вздутию живота. Лучше есть их отдельно, чтобы получить максимальную пользу.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

