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Авокадо на тосте станет шедевром: узнайте маленькие хитрости от шеф-повара

1:41
Еда

Авокадо на тосте — популярный завтрак, который может быть не таким впечатляющим. Но есть один простой ингредиент, который поможет раскрыть вкус этого фрукта.

Намазка
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Намазка

Гэби Далкин, шеф-повар и автор кулинарного блога What's Gaby Cooking, советует добавлять крупную соль. Она помогает раскрыть кремовую текстуру авокадо и добавляет контраст.

Для начала нужно выбрать спелое авокадо. Габи предпочитает покупать твёрдые плоды, которые дозревают на кухонном столе. Авокадо должно быть слегка мягким на ощупь, с тёмно-зелёным оттенком и зелёной областью под стеблем. Если вы хотите ускорить процесс, положите авокадо в бумажный пакет с яблоком или бананом, сообщает Express.

  1. Поджарьте хлеб до золотистой корочки. Если у вас нет тостера, можно сделать это на сковороде.
  2. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и аккуратно выньте мякоть.
  3. Разомните авокадо вилкой до нужной консистенции.
  4. Добавьте щепотку крупной соли, немного перца и лимонный сок. Кислота лимона усиливает вкус соли и придаёт авокадо пикантность.
  5. Намажьте смесь на поджаренный хлеб.

Авокадо на тосте универсально. Вы можете добавить яйцо-пашот, хрустящий бекон, копчёный лосось или хлопья чили. Это сделает завтрак ещё вкуснее.

Авокадо на тосте — простое, но вкусное блюдо. Главное — правильно подобрать ингредиенты. Добавьте соль и лимонный сок, и ваше авокадо станет настоящим кулинарным шедевром.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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