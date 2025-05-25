Топ-5 самых необычных блюд Кавказа и Средней Азии времён СССР

3:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкус у республик Кавказа и Средней Азии был всегда с характером: острый, пряный, щедрый и ни в чём себе не отказывающий.

Фото: commons.wikimedia.org by Шнапс (и блюда тоже), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хаш на столе

Даже в аскетичную эпоху советских ГОСТов здесь продолжали готовить так, как учили бабушки: на глаз, с душой, и чтобы на столе было красиво, вкусно и много. Но среди плова, лагмана и долмы встречались блюда, которые могли удивить даже бывалого гурмана.

Вспоминаем топ-5 самых необычных и колоритных кулинарных шедевров тех республик.

1. Хаш (Армянская, Азербайджанская и Грузинская ССР)

Бульон, который лечит, пугает и бодрит.

Варить говяжьи ноги всю ночь, потом звать друзей в шесть утра, наливать бульон в глубокие миски, а сверху — чеснок, соль и лаваш. Нет, это не ритуал, а завтрак! Хаш — блюдо с характером. Его не ели в одиночку и не готовили "просто так". Его уважали. За терпкий вкус, за послевкусие… и за силу.

2. Гуштингобо (Таджикская ССР)

Пельмени наоборот, или сюрприз в тесте.

На первый взгляд — обычные манты. Но внутри не мясо, а… целый пир: нут, лук, зелень, пряности и иногда даже изюм. Это не закуска и не гарнир — это философия. Идеальное блюдо для тех, кто любит нестандартный подход и неожиданные текстуры.

3. Джиз-быз (Узбекская и Туркменская ССР)

Когда "остатки" превращаются в деликатесю

Печень, сердце, лёгкие, жир — то, что обычно шло на корм собак, в Средней Азии превращалось в сковородочный хит. Обжаривали с луком и специями, подавали с лепёшкой и зеленью. Не для слабонервных, зато для настоящих гурманов. И, как ни странно, безумно вкусно.

4. Кутиаби с тыквой и луком (Азербайджанская ССР)

Пирожки, в которых сладкое и солёное устроили вечеринку.

В тонком тесте — тёртая тыква, лук и специи. Запекается на сковороде без масла, получается что-то между чебуреком, лепёшкой и пирожком. Вкус — странный, но затягивает. Особенно, если сверху посыпать сахаром, как делали в некоторых регионах.

5. Шорпо из бараньей головы (Киргизская ССР)

Суп для сильных духом и железных желудков.

Да, это буквально голова барана, сваренная в специях и травах. Её разделывали прямо за столом: глаза — старшим, мозги — уважаемым гостям. Бульон получался наваристый, почти желейный. Эстетика — на любителя, но вкус — на века.

Восток — дело вкуса (не для слабонервных). Если русская кухня СССР славилась котлетами по ГОСТу и манной кашей без комочков, то Кавказ и Средняя Азия хранили рецепты, передаваемые по устной традиции, с деталями вроде "на глаз" и "пока душа не скажет — хватит".

И пусть кому-то хаш или суп из головы покажется "слишком", но именно такие блюда напоминают, как кулинария может быть культурой, вызовом и теплом одновременно.