Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёгкий клубничный йогуртовый торт: 4-6 часов ожидания стоят удовольствия, которое вы получите
Ампельные растения: 5 секретов для пышного цветения без особых усилий
Целый континент скрывался под водой 85 миллионов лет — теперь он раскроет тайны Земли
Туристы бегут из Японии: странный комикс напугал весь мир до дрожи
Наконец закончилась гегемония: Юрий Лоза высказался о проигрыше Зенита
Секреты сладких томатов: как добиться уникального вкуса на своём участке
Стресс, тяжесть, бессонница? Как специя из борща помогают сосредоточиться и лучше спать
Собака дрожит? 6 причин, которые могут объяснить поведение питомца
Красный сигнал из грядки: когда листья клубники просят о помощи

Идеальный салат с сардинами: как достичь вкуса и невероятной пользы за 15 минут

3:14
Еда

Сардины — это маленькая рыба с большим потенциалом для поддержания здоровья. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Эти кислоты снижают уровень «плохого» холестерина и артериальное давление, а также поддерживают здоровье мозга, улучшая память и концентрацию.

сардины
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grabowski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
сардины

Сардины содержат витамин D, необходимый для здоровья костей и усвоения кальция. Они также являются хорошим источником белка, который важен для восстановления и строительства тканей. Витамины группы B в сардинах способствуют энергетическому обмену и здоровью нервной системы.

Как сардины могут защитить от болезней?

Регулярное потребление сардин может помочь предотвратить множество заболеваний. Омега-3 кислоты снижают воспаление, что уменьшает риск хронических заболеваний, таких как артрит и сердечно-сосудистые заболевания. Антиоксиданты, включая селен, защищают клетки от повреждений, что может снизить вероятность развития рака, пишет em.com.br.

Сардины полезны и для психического здоровья. Омега-3 кислоты уменьшают риск депрессии и тревожности, а витамин B12 способствует выработке нейромедиаторов, влияющих на настроение и сон.

Рецепт полезного салата с сардинами

Один из простых и вкусных способов включить сардины в рацион — приготовить салат из сардин с киноа. Этот салат не только питателен, но и прост в приготовлении.

  • 1 стакан киноа.
  • 2 банки сардин в воде (воду слить)
  • 1 нарезанный огурец.
  • 1 нарезанный помидор.
  • 1/4 стакана нарезанного красного лука.
  • 2 столовые ложки оливкового масла.
  • Сок одного лимона.
  • Соль и перец по вкусу.
  • Листья мяты для украшения.

Приготовление

  1. Отварите киноа согласно инструкции на упаковке и дайте ей остыть.
  2. В большой миске смешайте киноа, сардины, огурцы, помидоры и красный лук.
  3. Добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
  4. Тщательно перемешайте и украсьте салат листиками мяты перед подачей.

Этот салат станет отличным выбором для легкого обеда или ужина, обеспечивая организм белком, клетчаткой и полезными жирами.

Почему стоит есть сардины каждый день?

Включение сардин в ежедневный рацион — это шаг к сбалансированному питанию. Эта рыба не только доступна по цене, но и универсальна в приготовлении. Сардины можно использовать в салатах, основных блюдах и даже закусках.

Кроме того, сардины — это экологически безопасный выбор. Они размножаются в больших количествах и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с другими видами рыбы и мяса. Таким образом, употребление сардин не только полезно для здоровья, но и способствует ответственному отношению к природе.

Уточнения

Сардина — промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты
Домашние животные
Даже домашняя кошка в зоне риска — как понять, что у неё глисты Аудио 
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Недвижимость
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Последние материалы
Наконец закончилась гегемония: Юрий Лоза высказался о проигрыше Зенита
Секреты сладких томатов: как добиться уникального вкуса на своём участке
Стресс, тяжесть, бессонница? Как специя из борща помогают сосредоточиться и лучше спать
Собака дрожит? 6 причин, которые могут объяснить поведение питомца
Красный сигнал из грядки: когда листья клубники просят о помощи
Лицо стало как наждак? Вот почему кожа резко начала шелушиться
Идеальный салат с сардинами: как достичь вкуса и невероятной пользы за 15 минут
Возвращение легенды: почему диван Togo снова в моде спустя 50 лет
Вибрация в руле — не просто шум от дороги, а признак большой беды
На клеточном уровне: как отключение одного белка меняет правила борьбы с ожирением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.