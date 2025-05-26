Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пионы требуют вашей заботы: как установка подпорок после удобрения спасёт цветы
Неожиданная польза кофе: почему врачи теперь хвалят этот напиток
Питьевой фонтанчик для кошки: важная деталь ухода или лишняя прихоть
Гуманоиды подрались: первые в мире бои роботов провели в Китае
Без ножниц не вырастет: что срезать у дерева сразу после пересадки
Летний макияж в стиле латте: как создать привлекательный образ в сладких карамельных оттенках
Медицинский прорыв: ИИ спасает жизни благодаря своей точности в критических ситуациях
10 золотых медалей на чемпионате Азии по боксу достались сборной Казахстана
Две лишних секунды — но без них машина стареет в разы быстрее

Киноа на вашей тарелке: как она улучшает здоровье и как приготовить вкусный и питательный салат

4:04
Еда

Киноа — это растение, произрастающее в Андах, которое на протяжении тысячелетий выращивали такие древние цивилизации, как инки. Благодаря своим выдающимся питательным свойствам, киноа часто называют суперпродуктом. Ее богатый состав включает полноценные белки, клетчатку, витамины и минералы, необходимые для здоровья человека.

Салат с киноа
Фото: Own work by H.hristov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат с киноа

Киноа — отличный источник растительного белка, содержащего все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может синтезировать самостоятельно. Кроме того, она богата клетчаткой, способствующей улучшению пищеварения и обеспечивающей длительное чувство насыщения. В составе киноа также присутствуют антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами и снижают риск развития хронических заболеваний.

Каковы преимущества киноа для здоровья?

Регулярное потребление киноа может принести множество пользы для здоровья. Она способствует улучшению сердечно-сосудистой системы благодаря содержанию омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые помогают снизить уровень плохого холестерина и артериальное давление. Киноа также помогает контролировать вес, так как высокое содержание клетчатки и белка способствует длительному чувству насыщения и уменьшению потребления калорий.

Еще одним важным свойством является способность киноа поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Благодаря низкому гликемическому индексу, она переваривается медленно, что предотвращает резкие скачки уровня глюкозы в крови. Кроме того, киноа содержит важные минералы, такие как магний, железо и цинк, необходимые для нормального функционирования организма.

Как приготовить полезный салат с киноа?

Киноа легко и быстро можно добавить в рацион, приготовив вкусный и питательный салат. Вот простой рецепт:

Ингредиенты:

  • 1 стакан киноа
  • 2 стакана воды
  • 1 огурец
  • 1 помидор
  • 1/4 стакана красного лука
  • 1/4 стакана петрушки
  • Сок 1 лимона
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте киноа под холодной водой, чтобы убрать горечь.
  2. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте киноа и варите на слабом огне около 15 минут до полного впитывания воды.
  3. Дайте киноа остыть и смешайте с нарезанными огурцом, помидором, красным луком и петрушкой.
  4. Добавьте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте и подавайте.

Почему выбор киноа экологичен?

Киноа не только полезна для здоровья, но и оказывает положительное влияние на окружающую среду. Она устойчива к засухе и бедным почвам, что делает ее экономически выгодной и экологически безопасной культурой. Кроме того, киноа требует меньше воды для выращивания по сравнению с другими злаковыми, что способствует сохранению водных ресурсов.

Выращивание киноа также поддерживает биоразнообразие, так как она может культивироваться на различных высотах и ​​в разных климатических условиях, уменьшая зависимость от монокультур. Это помогает сохранить здоровье почвы и способствует развитию более устойчивых методов сельского хозяйства.

Как использовать киноа в разных диетах?

Благодаря своей универсальности, киноа подходит для различных диет, включая веганскую, вегетарианскую и безглютеновую. Отсутствие глютена делает ее идеальной для людей с целиакией или чувствительностью к этому белку. Высокая концентрация белка и клетчатки делает киноа отличным выбором для тех, кто стремится увеличить потребление питательных веществ.

Киноа можно добавлять в салаты, супы, гарниры и другие блюда, делая их более питательными и вкусными.

Уточнения

Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или квино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Домашние животные
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают Аудио 
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Домашние животные
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Последние материалы
Пионы требуют вашей заботы: как установка подпорок после удобрения спасёт цветы
Неожиданная польза кофе: почему врачи теперь хвалят этот напиток
Питьевой фонтанчик для кошки: важная деталь ухода или лишняя прихоть
Гуманоиды подрались: первые в мире бои роботов провели в Китае
Киноа на вашей тарелке: как она улучшает здоровье и как приготовить вкусный и питательный салат
Без ножниц не вырастет: что срезать у дерева сразу после пересадки
Летний макияж в стиле латте: как создать привлекательный образ в сладких карамельных оттенках
Медицинский прорыв: ИИ спасает жизни благодаря своей точности в критических ситуациях
10 золотых медалей на чемпионате Азии по боксу достались сборной Казахстана
Две лишних секунды — но без них машина стареет в разы быстрее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.