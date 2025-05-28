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Закручивай, запекай, удивляй: пирог, который не надо резать

1:49
Еда

Этот пирог — настоящая находка, когда хочется удивить, но не тратить много сил. Слоёное дрожжевое тесто, минимум движений, и вот уже на столе — ароматный пирог с двумя разными начинками: классическая капуста с яйцом и весеннее сочетание зелёного лука с яйцом. А необычная форма в виде закрученного кольца делает его особенно привлекательным.

куринный пирог
Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain
куринный пирог

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Слоёное дрожжевое тесто — 500 г

  • Белокочанная капуста — 400 г

  • Яйца — 6 шт.

  • Зелёный лук — 1 пучок

  • Масло — для смазывания формы

Как готовить

Начнём с начинки. Отварите яйца. Капусту мелко нашинкуйте и слегка обжарьте до мягкости. Дайте ей остыть и стекать, если появилась лишняя влага — это важно, чтобы пирог не получился мокрым. Отдельно нарежьте яйца и смешайте с зелёным луком — это вторая начинка.

Разделите тесто на полоски шириной 4-5 см и слегка раскатайте каждую. В центр выкладывайте одну из начинок и защипывайте края, чтобы получилась "колбаска".

На смазанном противне начните выкладывать полоски по кругу, как бы спиралью, швом вниз. Чередуйте начинки — одна с капустой, одна с луком и яйцом. Получится красивое кольцо из пирожков, соединённых в единый пирог.

Выпекайте при 200 градусах около 30-35 минут, до румяной корочки. Дайте немного остыть — и подавайте.

Этот пирог — не только вкусный, но и визуально эффектный.

Он подойдёт и для семейного обеда, и для встречи гостей. А если проявите фантазию с начинками, каждый раз будет что-то новое.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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