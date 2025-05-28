Закручивай, запекай, удивляй: пирог, который не надо резать

Этот пирог — настоящая находка, когда хочется удивить, но не тратить много сил. Слоёное дрожжевое тесто, минимум движений, и вот уже на столе — ароматный пирог с двумя разными начинками: классическая капуста с яйцом и весеннее сочетание зелёного лука с яйцом. А необычная форма в виде закрученного кольца делает его особенно привлекательным.
Слоёное дрожжевое тесто — 500 г
Белокочанная капуста — 400 г
Яйца — 6 шт.
Зелёный лук — 1 пучок
Масло — для смазывания формы
Начнём с начинки. Отварите яйца. Капусту мелко нашинкуйте и слегка обжарьте до мягкости. Дайте ей остыть и стекать, если появилась лишняя влага — это важно, чтобы пирог не получился мокрым. Отдельно нарежьте яйца и смешайте с зелёным луком — это вторая начинка.
Разделите тесто на полоски шириной 4-5 см и слегка раскатайте каждую. В центр выкладывайте одну из начинок и защипывайте края, чтобы получилась "колбаска".
На смазанном противне начните выкладывать полоски по кругу, как бы спиралью, швом вниз. Чередуйте начинки — одна с капустой, одна с луком и яйцом. Получится красивое кольцо из пирожков, соединённых в единый пирог.
Выпекайте при 200 градусах около 30-35 минут, до румяной корочки. Дайте немного остыть — и подавайте.
Он подойдёт и для семейного обеда, и для встречи гостей. А если проявите фантазию с начинками, каждый раз будет что-то новое.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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