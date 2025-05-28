Котлета с секретом: как приготовить яйцо по-шотландски и всех удивить

Если вы ещё не пробовали яйца по-шотландски, пора это исправить. Представьте: варёное яйцо, спрятанное внутри сочной котлеты из говяжьего фарша, с хрустящей корочкой из панировки. Звучит необычно? На вкус — ещё лучше. Это не просто сытное блюдо — это настоящий гастрономический сюрприз, который украсит как повседневный, так и праздничный стол.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца по-шотландски

Ингредиенты (на 6 порций)

Фарш говяжий — 700 г

Яйца варёные — 6 шт.

Яйцо сырое — 1 шт.

Мука — 4 ст. л.

Панировочные сухари — 50 г

Базилик (свежий) — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — для фритюра (300-700 мл, в зависимости от посуды)

Как готовить

Фарш посолите, поперчите, добавьте рубленый базилик. Немного отбейте его прямо в миске — так он станет плотнее и не будет распадаться. Варёные яйца (всмятку или "в мешочек" — по желанию) аккуратно очистите.

Разделите фарш на шесть порций. Каждую часть разомните в лепёшку и заверните в неё по одному яйцу. У вас должны получиться плотные котлетки с сюрпризом внутри.

Обваляйте каждую заготовку сначала в муке, затем — в яйце, и в финале — в панировке. Следите, чтобы панировка покрывала всё равномерно.

Разогрейте масло и аккуратно опустите туда фаршевые шары. Жарьте во фритюре на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны — до красивой румяной корочки и полной готовности фарша.

Готовые яйца по-шотландски выкладывайте на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте с зеленью, овощами или соусом. В горячем виде — идеальны. Но и в холодном это отличная закуска, которую можно взять с собой или подать на фуршете.

Финал

Это блюдо понравится тем, кто любит интересные, но понятные рецепты. Вроде бы обычные ингредиенты — фарш и яйца, но в таком исполнении они смотрятся эффектно и вызывают восторг. Простое, вкусное и сытное — а ведь готовится без особых хлопот!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

