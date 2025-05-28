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Котлета с секретом: как приготовить яйцо по-шотландски и всех удивить

Еда

Если вы ещё не пробовали яйца по-шотландски, пора это исправить. Представьте: варёное яйцо, спрятанное внутри сочной котлеты из говяжьего фарша, с хрустящей корочкой из панировки. Звучит необычно? На вкус — ещё лучше. Это не просто сытное блюдо — это настоящий гастрономический сюрприз, который украсит как повседневный, так и праздничный стол.

Яйца по-шотландски
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца по-шотландски

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Фарш говяжий — 700 г

  • Яйца варёные — 6 шт.

  • Яйцо сырое — 1 шт.

  • Мука — 4 ст. л.

  • Панировочные сухари — 50 г

  • Базилик (свежий) — по вкусу

  • Соль, перец — по вкусу

  • Масло растительное — для фритюра (300-700 мл, в зависимости от посуды)

Как готовить

Фарш посолите, поперчите, добавьте рубленый базилик. Немного отбейте его прямо в миске — так он станет плотнее и не будет распадаться. Варёные яйца (всмятку или "в мешочек" — по желанию) аккуратно очистите.

Разделите фарш на шесть порций. Каждую часть разомните в лепёшку и заверните в неё по одному яйцу. У вас должны получиться плотные котлетки с сюрпризом внутри.

Обваляйте каждую заготовку сначала в муке, затем — в яйце, и в финале — в панировке. Следите, чтобы панировка покрывала всё равномерно.

Разогрейте масло и аккуратно опустите туда фаршевые шары. Жарьте во фритюре на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны — до красивой румяной корочки и полной готовности фарша.

Готовые яйца по-шотландски выкладывайте на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте с зеленью, овощами или соусом. В горячем виде — идеальны. Но и в холодном это отличная закуска, которую можно взять с собой или подать на фуршете.

Финал

Это блюдо понравится тем, кто любит интересные, но понятные рецепты. Вроде бы обычные ингредиенты — фарш и яйца, но в таком исполнении они смотрятся эффектно и вызывают восторг. Простое, вкусное и сытное — а ведь готовится без особых хлопот!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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