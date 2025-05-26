Продукт, который испортит ваш смузи: что точно не стоит добавлять в утренний коктейль

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы тщательно выбираете ингредиенты для утреннего смузи, добавляете ягоды, немного зелени, пару ложек йогурта… и банан — потому что как же без него? А зря. Если вы рассчитываете на пользу от напитка, банан может сыграть против вас.

Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фрукты

По данным нового исследования, опубликованного в журнале Food and Function и освещённого SciTechDaily, бананы буквально "обнуляют" усвоение флаванолов — мощных антиоксидантов, которые, как доказано, способствуют здоровому старению и защищают психику. Причина в одном простом, но коварном ферменте — полифенолоксидазе (PPO). Именно он заставляет бананы темнеть, а также мешает организму усваивать полезные вещества.

"Даже один банан в смузи способен разрушить почти все флаванолы, содержащиеся в ягодах", — говорит профессор нутрициологии Университета Рединга Гюнтер Кюнле.

Что такое флаванолы и зачем они нужны

Флаванолы — это подкласс флавоноидов, растительных соединений, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы, поддерживают здоровье мозга и снижают риски развития хрупкости в пожилом возрасте. Согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Clinical Nutrition, особенно заметные эффекты наблюдаются у женщин.

В исследовании участников разделили на группы: одним давали смузи с ягодами, другим — с бананами, третьим — капсулы с флаванолами. Потом брали анализ крови и сравнивали уровень усвоенных веществ. Результат оказался поразительным: смузи с бананами снижал усвоение флаванолов на 84%.

И, что интересно, даже если люди чередовали глотки смузи с бананами и с ягодами, усвоение всё равно страдало.

Что теперь делать со своими смузи

Оставьте банан на потом. Съешьте его отдельно, как перекус, но не пускайте в блендер.

Используйте фрукты с низкой активностью PPO. Отлично подойдут ананасы, апельсины, манго, киви и, конечно, натуральный йогурт.

Базируйте напиток на ягодах. Чёрника, малина, клубника, ежевика — всё это отличные источники флаванолов.

Если вы готовите смузи не просто ради вкуса, а за здоровьем, пора пересмотреть рецепты.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

