Роллы по-русски: быстро, вкусно, эффектно — закуска на любой случай

Любите суши, но готовить дома кажется слишком хлопотно? Тогда попробуйте "русские роллы" — вариант, где вместо риса и нори используются тонкие домашние блины, а в начинке — нежные яйца, чеснок и крабовые палочки. Всё просто, быстро, а главное — вкусно. Получается закуска, которая нравится и детям, и взрослым, идеально подходит для пикника, праздничного стола или просто перекуса.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Ингредиенты

Для блинов

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 125 мл

Кипяток — 125 мл

Мука — 80 г

Сахар и соль — по щепотке

Растительное масло — 1 ст. л.

Для начинки

Отварные яйца — 3 шт.

Крабовые палочки — 100 г

Майонез — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Приготовление

Начинаем с блинов. Яйцо взбейте с сахаром и солью, влейте кипяток, затем молоко, подсыпьте муку. В самом конце — ложка растительного масла. Тесто должно получиться жидким, как на классические тонкие блинчики. Выпекаем блины на сухой сковороде.

Пока блины остывают, готовим начинку: натрите отварные яйца, добавьте чеснок и майонез. Отдельно нарежьте крабовые палочки тонкими полосками.

На край каждого блина выкладываем яичную смесь, сверху — крабовые полоски. Заворачиваем в плотный рулет и нарезаем аккуратными кусочками, как роллы. Можно подавать сразу, можно охладить — вкусно будет в любом случае.

Эти "роллы" подкупают своей простотой: привычные продукты, минимум усилий, а результат — эффектный и необычный. Готовьте их на праздник, пробуйте на завтрак или подавайте гостям как закуску под бокал вина. Никакого риса, никаких заморских ингредиентов — всё родное, понятное и вкусное.

Уточнения

Ро́ллы (яп. 巻き寿司 макидзуси, они же маки) — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки (яп. 巻簾 — макису) в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки.

