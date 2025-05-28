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Роллы по-русски: быстро, вкусно, эффектно — закуска на любой случай

Еда

Любите суши, но готовить дома кажется слишком хлопотно? Тогда попробуйте "русские роллы" — вариант, где вместо риса и нори используются тонкие домашние блины, а в начинке — нежные яйца, чеснок и крабовые палочки. Всё просто, быстро, а главное — вкусно. Получается закуска, которая нравится и детям, и взрослым, идеально подходит для пикника, праздничного стола или просто перекуса.

Блины
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Ингредиенты

Для блинов

  • Яйцо — 1 шт.

  • Молоко — 125 мл

  • Кипяток — 125 мл

  • Мука — 80 г

  • Сахар и соль — по щепотке

  • Растительное масло — 1 ст. л.

Для начинки

  • Отварные яйца — 3 шт.

  • Крабовые палочки — 100 г

  • Майонез — 2 ст. л.

  • Чеснок — 2 зубчика

Приготовление

Начинаем с блинов. Яйцо взбейте с сахаром и солью, влейте кипяток, затем молоко, подсыпьте муку. В самом конце — ложка растительного масла. Тесто должно получиться жидким, как на классические тонкие блинчики. Выпекаем блины на сухой сковороде.

Пока блины остывают, готовим начинку: натрите отварные яйца, добавьте чеснок и майонез. Отдельно нарежьте крабовые палочки тонкими полосками.

На край каждого блина выкладываем яичную смесь, сверху — крабовые полоски. Заворачиваем в плотный рулет и нарезаем аккуратными кусочками, как роллы. Можно подавать сразу, можно охладить — вкусно будет в любом случае.

Эти "роллы" подкупают своей простотой: привычные продукты, минимум усилий, а результат — эффектный и необычный. Готовьте их на праздник, пробуйте на завтрак или подавайте гостям как закуску под бокал вина. Никакого риса, никаких заморских ингредиентов — всё родное, понятное и вкусное.

Уточнения

Ро́ллы (яп. 巻き寿司 макидзуси, они же маки) — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки (яп. 巻簾 — макису) в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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