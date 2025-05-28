Роллы по-русски: быстро, вкусно, эффектно — закуска на любой случай

Любите суши, но готовить дома кажется слишком хлопотно? Тогда попробуйте "русские роллы" — вариант, где вместо риса и нори используются тонкие домашние блины, а в начинке — нежные яйца, чеснок и крабовые палочки. Всё просто, быстро, а главное — вкусно. Получается закуска, которая нравится и детям, и взрослым, идеально подходит для пикника, праздничного стола или просто перекуса.
Яйцо — 1 шт.
Молоко — 125 мл
Кипяток — 125 мл
Мука — 80 г
Сахар и соль — по щепотке
Растительное масло — 1 ст. л.
Отварные яйца — 3 шт.
Крабовые палочки — 100 г
Майонез — 2 ст. л.
Чеснок — 2 зубчика
Начинаем с блинов. Яйцо взбейте с сахаром и солью, влейте кипяток, затем молоко, подсыпьте муку. В самом конце — ложка растительного масла. Тесто должно получиться жидким, как на классические тонкие блинчики. Выпекаем блины на сухой сковороде.
Пока блины остывают, готовим начинку: натрите отварные яйца, добавьте чеснок и майонез. Отдельно нарежьте крабовые палочки тонкими полосками.
На край каждого блина выкладываем яичную смесь, сверху — крабовые полоски. Заворачиваем в плотный рулет и нарезаем аккуратными кусочками, как роллы. Можно подавать сразу, можно охладить — вкусно будет в любом случае.
Эти "роллы" подкупают своей простотой: привычные продукты, минимум усилий, а результат — эффектный и необычный. Готовьте их на праздник, пробуйте на завтрак или подавайте гостям как закуску под бокал вина. Никакого риса, никаких заморских ингредиентов — всё родное, понятное и вкусное.
Ро́ллы (яп. 巻き寿司 макидзуси, они же маки) — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки (яп. 巻簾 — макису) в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки.
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