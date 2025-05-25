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Мороженое за 19 копеек и апельсины раз в год: еда, которую мы не выбирали, но любили

1:31
Еда

В детстве мы не могли выбирать меню, но всегда знали, что будет на столе.

Советское мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by HannaKlimovic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Советское мороженое

Простая советская еда — с её скромными продуктами и редкими лакомствами — казалась нам скучной или даже неприятной. Но сегодня мы вспоминаем её с теплотой и нежностью: те редкие апельсины на Новый год, мороженое за 19 копеек, и даже гречку с тушёнкой, которые казались нам тогда "невкусными", а теперь — частичкой детства.

Мороженое за 19 копеек

Самое простое, иногда чуть слипшееся, но всегда праздничное и долгожданное. Вкус детства, который невозможно забыть.

Апельсины раз в году

Новогодний символ, аромат и вкус которого связывались с волшебством и долгожданным праздником.

Гречневая каша с тушёнкой

Простая и сытная, хотя и не самая изысканная еда. Но именно она давала силы и ощущение домашнего уюта.

Борщ с пампушками

Не всегда идеальный, иногда кислый или пресный, но горячий и ароматный — как напоминание о семейных обедах.

Пирожки с капустой или картошкой

Плотные, сытные и пахнущие маслом, они были повседневной радостью, которую трудно забыть.

В те времена выбор был ограничен, но вкус каждого блюда — это история, традиция и любовь. Мы не выбирали, что есть, но любили эти простые радости, которые сегодня вызывают тёплую улыбку и желание вернуться в те беззаботные дни.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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