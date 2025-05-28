Хотите удивить родных из простых продуктов? Бюджетно, полезно и неожиданно: капуста с клюквой

Простой рецепт, знакомый с детства, может заиграть совершенно иначе, если добавить в него всего один неожиданный ингредиент — клюкву. Яркая, терпко-кислая ягода прекрасно оттеняет естественную сладость капусты и придаёт блюду свежий, живой вкус. А ещё делает его визуально привлекательным — красные акценты на фоне золотистой капусты смотрятся нарядно даже без лишних украшений.
Белокочанная капуста — 400 г
Клюква (свежая или замороженная) — 150 г
Морковь — 1 шт. (100 г)
Репчатый лук — 0,5 шт. (60 г)
Растительное масло — 2 ст. л.
Лавровый лист — 1 шт.
Сахар — 1 ст. л.
Соль — треть ч. л.
Смесь перцев — по вкусу
Тимьян — по желанию, для подачи
Нарежьте лук полукольцами, морковь — соломкой или натрите. Обжарьте их в разогретом масле 3-4 минуты — до мягкости и лёгкого аромата. Пока овощи жарятся, нашинкуйте капусту. Добавьте её в сковороду, перемешайте и готовьте ещё 5 минут, пока она немного не осядет и станет мягче.
Затем влейте воду (около 150 мл), накройте крышкой и тушите 15-20 минут на среднем огне. Добавьте клюкву — прямо замороженную, не размораживайте. Положите лавровый лист и аккуратно перемешайте. Тушите ещё 2-3 минуты, чтобы ягоды прогрелись, но не разварились.
Добавьте соль, сахар и молотый перец. Осторожно перемешайте, прогрейте всё ещё пару минут.
Капуста с клюквой вкусна как в горячем виде — рядом с гречкой, картошкой или котлетой — так и в холодном. На бутерброд, в лаваш, в качестве гарнира или самостоятельного блюда — в любом варианте она будет хороша. А если нет клюквы — смело заменяйте на бруснику или красную смородину. Получается не хуже, а местами даже интереснее.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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