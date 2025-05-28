Хотите удивить родных из простых продуктов? Бюджетно, полезно и неожиданно: капуста с клюквой

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой рецепт, знакомый с детства, может заиграть совершенно иначе, если добавить в него всего один неожиданный ингредиент — клюкву. Яркая, терпко-кислая ягода прекрасно оттеняет естественную сладость капусты и придаёт блюду свежий, живой вкус. А ещё делает его визуально привлекательным — красные акценты на фоне золотистой капусты смотрятся нарядно даже без лишних украшений.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain тушеная капуста

Что нужно (на 2 порции)

Белокочанная капуста — 400 г

Клюква (свежая или замороженная) — 150 г

Морковь — 1 шт. (100 г)

Репчатый лук — 0,5 шт. (60 г)

Растительное масло — 2 ст. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — треть ч. л.

Смесь перцев — по вкусу

Тимьян — по желанию, для подачи

Как готовить

Нарежьте лук полукольцами, морковь — соломкой или натрите. Обжарьте их в разогретом масле 3-4 минуты — до мягкости и лёгкого аромата. Пока овощи жарятся, нашинкуйте капусту. Добавьте её в сковороду, перемешайте и готовьте ещё 5 минут, пока она немного не осядет и станет мягче.

Затем влейте воду (около 150 мл), накройте крышкой и тушите 15-20 минут на среднем огне. Добавьте клюкву — прямо замороженную, не размораживайте. Положите лавровый лист и аккуратно перемешайте. Тушите ещё 2-3 минуты, чтобы ягоды прогрелись, но не разварились.

Добавьте соль, сахар и молотый перец. Осторожно перемешайте, прогрейте всё ещё пару минут.

Готово

Капуста с клюквой вкусна как в горячем виде — рядом с гречкой, картошкой или котлетой — так и в холодном. На бутерброд, в лаваш, в качестве гарнира или самостоятельного блюда — в любом варианте она будет хороша. А если нет клюквы — смело заменяйте на бруснику или красную смородину. Получается не хуже, а местами даже интереснее.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

