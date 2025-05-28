ГОСТовская Картошка: никакого печенья, только бисквит и крем

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть десерты, которые мгновенно возвращают нас в прошлое. "Картошка" — один из таких. Но если вы думаете, что это просто смесь печенья с какао, забудьте. Это пирожное по ГОСТу: на нежнейшем ванильном бисквите с масляным кремом "Шарлотт", с лёгкой пропиткой, без тяжёлых текстур и излишней сладости. Оно буквально тает во рту, оставляя послевкусие ванили, какао и лёгкий сливочный шлейф.

Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирожное "Картошка"

Что понадобится

Для бисквита

Яйца — 4 шт. (220 г)

Сахар — 140 г

Мука — 120 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — 1/3 ч. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Для крема "Шарлотт"

Молоко — 100 мл

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 120 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Сливочное масло (82,5%) — 125 г

Ром или коньяк (по желанию) — 1 ст. л.

Для обсыпки

Какао — 2 ст. л.

Сахарная пудра — 1 ст. л.

Как готовить

Сначала делаем классический бисквит. Взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавьте масло, аккуратно вмешайте просеянную муку. Тесто вылейте на пергамент, разровняйте и выпекайте при 180 °C около 12-15 минут. Остудите и превратите в крошку с помощью блендера.

Пока бисквит остывает — займитесь кремом. Смешайте яйцо, сахар и ванильный сахар, влейте молоко и нагрейте до загустения. Остудите до комнатной температуры. Масло взбейте до пышности и постепенно введите заварную основу. Хотите чуть глубже вкус — добавьте немного коньяка или рома.

Соедините крошку с кремом — у вас получится пластичная масса, с которой легко работать. Сформируйте пирожные весом примерно по 70 г, придавая им форму картошек. Обваляйте каждую в смеси какао и пудры, украсьте сверху "ростками" из отложенного крема. Уберите в холодильник минимум на 2-3 часа — пусть десерт пропитается.

Готово

У вас в руках не просто десерт, а целая гастрономическая ностальгия. Такой "Картошке" не нужен шоколадный фондан или модный крем — она берёт простотой, вкусом и текстурой. Это не про экспромт, это про тепло. Сделайте — и вы сами всё поймёте.

Уточнения

Пиро́жное — кондитерское изделие небольшого размера из сладкого сдобного теста, обычно с кремовой начинкой.

