Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Торт вместо роскоши: Орбакайте отметила 54-летие в Таллине без Пугачёвой и сыновей
Хотите удивить родных из простых продуктов? Бюджетно, полезно и неожиданно: капуста с клюквой
Джинсовая юбка снова в деле: 16 образов, которые хочется повторять каждый день
Масляная слеза под машиной: как она выльется в катастрофу
Море без берегов и с водорослями вместо суши — что скрывает Саргассово пятно в Атлантике
Шнуров возвращает в 90-е: новая песня Жигули — окунитесь в эпоху любви и ностальгии
Лайфхаки кухни: как сделать майонез дома за 2 минуты
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Один город — столько контрастов: где в Скандинавии смешались восток и север

ГОСТовская Картошка: никакого печенья, только бисквит и крем

2:41
Еда

Есть десерты, которые мгновенно возвращают нас в прошлое. "Картошка" — один из таких. Но если вы думаете, что это просто смесь печенья с какао, забудьте. Это пирожное по ГОСТу: на нежнейшем ванильном бисквите с масляным кремом "Шарлотт", с лёгкой пропиткой, без тяжёлых текстур и излишней сладости. Оно буквально тает во рту, оставляя послевкусие ванили, какао и лёгкий сливочный шлейф.

Пирожное "Картошка"
Фото: commons.wikimedia.org by Glane23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожное "Картошка"

Что понадобится

Для бисквита

  • Яйца — 4 шт. (220 г)

  • Сахар — 140 г

  • Мука — 120 г

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Соль — 1/3 ч. л.

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

Для крема "Шарлотт"

  • Молоко — 100 мл

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сахар — 120 г

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

  • Сливочное масло (82,5%) — 125 г

  • Ром или коньяк (по желанию) — 1 ст. л.

Для обсыпки

  • Какао — 2 ст. л.

  • Сахарная пудра — 1 ст. л.

Как готовить

Сначала делаем классический бисквит. Взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавьте масло, аккуратно вмешайте просеянную муку. Тесто вылейте на пергамент, разровняйте и выпекайте при 180 °C около 12-15 минут. Остудите и превратите в крошку с помощью блендера.

Пока бисквит остывает — займитесь кремом. Смешайте яйцо, сахар и ванильный сахар, влейте молоко и нагрейте до загустения. Остудите до комнатной температуры. Масло взбейте до пышности и постепенно введите заварную основу. Хотите чуть глубже вкус — добавьте немного коньяка или рома.

Соедините крошку с кремом — у вас получится пластичная масса, с которой легко работать. Сформируйте пирожные весом примерно по 70 г, придавая им форму картошек. Обваляйте каждую в смеси какао и пудры, украсьте сверху "ростками" из отложенного крема. Уберите в холодильник минимум на 2-3 часа — пусть десерт пропитается.

Готово

У вас в руках не просто десерт, а целая гастрономическая ностальгия. Такой "Картошке" не нужен шоколадный фондан или модный крем — она берёт простотой, вкусом и текстурой. Это не про экспромт, это про тепло. Сделайте — и вы сами всё поймёте.

Уточнения

Пиро́жное — кондитерское изделие небольшого размера из сладкого сдобного теста, обычно с кремовой начинкой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Недвижимость
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд Аудио 
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Авто
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке Аудио 
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Домашние животные
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Сводка с фронта: НАТО провела очередной шабаш, Зеленский продолжает угрожать из бункера Дмитрий Плотников Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Последние материалы
Торт вместо роскоши: Орбакайте отметила 54-летие в Таллине без Пугачёвой и сыновей
Хотите удивить родных из простых продуктов? Бюджетно, полезно и неожиданно: капуста с клюквой
Джинсовая юбка снова в деле: 16 образов, которые хочется повторять каждый день
Масляная слеза под машиной: как она выльется в катастрофу
Море без берегов и с водорослями вместо суши — что скрывает Саргассово пятно в Атлантике
Шнуров возвращает в 90-е: новая песня Жигули — окунитесь в эпоху любви и ностальгии
Лайфхаки кухни: как сделать майонез дома за 2 минуты
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Один город — столько контрастов: где в Скандинавии смешались восток и север
Огуречная формула успеха: расстояние, глубина и один неожиданный приём
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.