ГОСТовская Картошка: никакого печенья, только бисквит и крем

Есть десерты, которые мгновенно возвращают нас в прошлое. "Картошка" — один из таких. Но если вы думаете, что это просто смесь печенья с какао, забудьте. Это пирожное по ГОСТу: на нежнейшем ванильном бисквите с масляным кремом "Шарлотт", с лёгкой пропиткой, без тяжёлых текстур и излишней сладости. Оно буквально тает во рту, оставляя послевкусие ванили, какао и лёгкий сливочный шлейф.
Яйца — 4 шт. (220 г)
Сахар — 140 г
Мука — 120 г
Масло растительное — 2 ст. л.
Соль — 1/3 ч. л.
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Молоко — 100 мл
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 120 г
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Сливочное масло (82,5%) — 125 г
Ром или коньяк (по желанию) — 1 ст. л.
Какао — 2 ст. л.
Сахарная пудра — 1 ст. л.
Сначала делаем классический бисквит. Взбейте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавьте масло, аккуратно вмешайте просеянную муку. Тесто вылейте на пергамент, разровняйте и выпекайте при 180 °C около 12-15 минут. Остудите и превратите в крошку с помощью блендера.
Пока бисквит остывает — займитесь кремом. Смешайте яйцо, сахар и ванильный сахар, влейте молоко и нагрейте до загустения. Остудите до комнатной температуры. Масло взбейте до пышности и постепенно введите заварную основу. Хотите чуть глубже вкус — добавьте немного коньяка или рома.
Соедините крошку с кремом — у вас получится пластичная масса, с которой легко работать. Сформируйте пирожные весом примерно по 70 г, придавая им форму картошек. Обваляйте каждую в смеси какао и пудры, украсьте сверху "ростками" из отложенного крема. Уберите в холодильник минимум на 2-3 часа — пусть десерт пропитается.
У вас в руках не просто десерт, а целая гастрономическая ностальгия. Такой "Картошке" не нужен шоколадный фондан или модный крем — она берёт простотой, вкусом и текстурой. Это не про экспромт, это про тепло. Сделайте — и вы сами всё поймёте.
Пиро́жное — кондитерское изделие небольшого размера из сладкого сдобного теста, обычно с кремовой начинкой.
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