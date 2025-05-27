Вдохновлён Францией, создан за 30 минут — десерт из груши без усилий

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется десерт, который не только вкусен, но и выглядит как из ресторана — приготовьте запечённые груши. Этот рецепт кажется невероятно простым, но в результате вы получаете настоящую игру текстур: тёплая, мягкая груша, прохладные взбитые сливки и лёгкая горечь чёрного шоколада. Всего несколько ингредиентов — и на тарелке симфония вкуса, которую оценят и гости, и самые привередливые сладкоежки.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груша со сливками

Ингредиенты (на 4 порции)

Груши — 2 шт. (около 350 г)

Сливки (35%) — 150 мл

Чёрный шоколад — 30 г

Сахарная пудра — 1-2 ст. л.

Сок лимона — 1 ч. л.

Листики свежей мяты — для украшения

Как готовить

Подготовьте все продукты и сразу включите духовку — пусть разогревается до 200 °C.

Груши тщательно вымойте, разрежьте пополам и аккуратно удалите сердцевину ложкой, не снимая кожуру. Не забудьте сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели. Для устойчивости можно срезать тонкий слой снизу каждой половинки.

В форму налейте немного воды (2 ст. л.) и уложите груши срезом вверх. Запекайте около 20 минут, пока они не станут мягкими, но сохранят форму.

Тем временем натрите шоколад на крупной тёрке. Взбейте сливки: сначала до мягких пиков (1-2 минуты), потом добавьте сахарную пудру и доведите до устойчивой текстуры (ещё 3-4 минуты). Сливки должны получиться воздушными, но не жидкими.

Запечённые груши переложите на тарелки и дайте немного остыть. Затем выложите в каждую половинку порцию сливок — ложкой или с помощью кондитерского мешка. Посыпьте шоколадной стружкой и украсьте мятой.

Вкус у этого десерта — утончённый, но домашний.

Он подойдёт и для праздничного стола, и просто как вечернее угощение себе любимому. Особенно хорош он в тёплом виде, когда шоколад начинает слегка таять, а сливки мягко контрастируют с горячими фруктами.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

