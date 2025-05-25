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ТОП-5 самых нелюбимых бабушкиных блюд из СССР, по которым мы теперь скучаем

2:16
Еда

Когда-то мы корчили лица, откладывали вилку в сторону и пытались спрятать еду под салфетку.

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодец

Эти блюда — кулинарные символы советского детства, от которых невозможно было спрятаться в бабушкиной квартире. Тогда — еда через силу. Сейчас — воспоминания со вкусом ностальгии и уюта.

Вот ТОП-5 "страшных" блюд, которые мы не любили… но теперь по ним скучаем.

1. Манная каша с комочками

Почему не любили: Липкая, горячая, часто с комочками, а если ещё и с пенкой сверху — настоящий утренний кошмар.

Почему скучаем: Вкус заботы и тепла. Даже комочки сегодня кажутся трогательной бабушкиной небрежностью.

2. Тушёнка с гречкой

Почему не любили: Бесформенная, жирная, пахнущая чем-то "армейским". Гречка — сухая, тушёнка — слишком солёная.

Почему скучаем: Простота, сытность и настоящая еда из жестяной банки, которую бабушка готовила с любовью.

3. Котлеты из рыбных консервов

Почему не любили: Мягко говоря, "на любителя". С запахом, косточками и вкусом, который тяжело забыть.

Почему скучаем: Это был бабушкин лайфхак — дёшево, сердито и по-домашнему. А ещё с картошечкой!

4. Салат из варёной свёклы с чесноком

Почему не любили: Свёкла — сладкая, чеснок — ядреный. Ещё и с майонезом. Настоящий "взрослый" салат.

Почему скучаем: Сегодня это "винтажный" рецепт, а тогда — первый шаг в мир "взрослой" еды.

5. Заливное (холодец)

Почему не любили: Дрожащая масса с плавающими кусками чего-то подозрительного. Запах варёных костей.

Почему скучаем: Теперь холодец — символ праздника, а бабушкино заливное — как произведение искусства.

Тогда мы вертели носом и мечтали о котлетах из Макдоналдса, а сегодня с теплотой вспоминаем, как бабушка ставила перед нами тарелку и говорила: "Ешь, силы будут".

Эти блюда были простыми, но за ними всегда стояла забота, любовь и тепло родного дома. И, может быть, пришло время самим научиться готовить их — без комочков, но с той же душой.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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