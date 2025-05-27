Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что давали в советском вагоне-ресторане и почём это было
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Макияж и солнце: какие средства помогут вам не только скрыть недостатки, но и защитить кожу
Хотите спать лучше и не нервничать? Эти цветы не просто украсят сад — они лечат тревожность
Нива 4x4: внедорожник, опередивший своё время
Проверь, стареет ли твой мозг, всего за 90 секунд: этот тест оценит молодость мозга
Больше никакого масла и жарки: эти наггетсы покоряют с первого кусочка
Мойка на доверии: на что смотреть, чтобы не получить царапины в подарок
Поймано на камеру: в Британии объявился зверь из легенд — с рогами и крыльями

Нежнее не бывает: ленивые вареники, которые готовятся за полчаса

Еда

Если хочется чего-то домашнего, сытного и очень нежного, а стоять час у плиты не вариант — попробуйте эти ленивые вареники. Обычно их делают только из творога, но в этом варианте добавляется отварной картофель — и текстура становится ещё мягче, почти как у галушек. Подойдёт даже тем, кто ни разу не лепил вареники — всё получается с первого раза.

Ленивые вареники из творога
Фото: commons.wikimedia.org by Illustratedjc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ленивые вареники из творога

Что понадобится (на 3 порции)

  • Картофель — 150 г

  • Творог (5%) — 150 г

  • Мука — 130 г + немного для работы

  • Яйцо — 0,5 шт.

  • Сливочное масло — 40 г

  • Соль — по вкусу

Как готовить

Сначала отварите картофель до готовности, прямо в мундире. Затем слейте воду, обдайте холодной и очистите. Чтобы быстрее остыл — просто разрежьте пополам. Как только остынет — разомните в пюре.

К картофелю добавьте творог и немного соли. Влейте половину яйца, предварительно слегка его взбив. Всё хорошенько перемешайте до однородности.

Просейте муку и замесите мягкое тесто — оно не должно липнуть к рукам, но и не быть слишком крутым. Разделите его на части, скатайте жгутики и нарежьте кусочками — можно наискосок, для красоты.

Вскипятите подсоленную воду и отправьте туда вареники. Варите 4-6 минут — они должны всплыть. Выловите шумовкой, выложите на тарелку и сразу добавьте кусочек сливочного масла — так они не слипнутся и станут ещё ароматнее.

Варианты подачи

Эти вареники особенно хороши с ложкой сметаны или просто с обжаренными сухариками и луком. Можно подать и как основное блюдо, и как гарнир. Они получаются мягкие, с лёгкой кислинкой творога и почти воздушной текстурой. То, что нужно для неспешного домашнего обеда или ужина.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Груз 200: обстрел Одессы поставил крест на поставках западного вооружения
Военные новости
Груз 200: обстрел Одессы поставил крест на поставках западного вооружения Аудио 
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Авто
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге Аудио 
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Домашние животные
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Последние материалы
Seltos на вторичке и с пробегом: с чем рискует столкнуться новый владелец
Этот предмет уберут из школьной программы: в 6-7 классах его больше не будут изучать
Прорастёт в банке, даст урожай на грядке: домашняя рассада батата
Фейковый дебют LADA Iskra: машина уже в салонах, но до руля никто не доберётся
Топ-5 легендарных советских самолётов, которые пугали Запад
1 из 3 не догадываются, что уже болеют: тёмная сторона деменции, которую скрывают
Скорость звука? Дайте что-то посерьёзнее: новый лайнер шокирует мир авиации
Сетка от кротов: секрет, о котором не догадываются дачники
Секрет Лель: зачем певица предлагала Королёвой пососать сушёные бутоны гвоздики
Охотники глазам не верят: по шведскому лесу бродит лось с золотыми рогами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.