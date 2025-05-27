Нежнее не бывает: ленивые вареники, которые готовятся за полчаса

Если хочется чего-то домашнего, сытного и очень нежного, а стоять час у плиты не вариант — попробуйте эти ленивые вареники. Обычно их делают только из творога, но в этом варианте добавляется отварной картофель — и текстура становится ещё мягче, почти как у галушек. Подойдёт даже тем, кто ни разу не лепил вареники — всё получается с первого раза.

Фото: commons.wikimedia.org by Illustratedjc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ленивые вареники из творога

Что понадобится (на 3 порции)

Картофель — 150 г

Творог (5%) — 150 г

Мука — 130 г + немного для работы

Яйцо — 0,5 шт.

Сливочное масло — 40 г

Соль — по вкусу

Как готовить

Сначала отварите картофель до готовности, прямо в мундире. Затем слейте воду, обдайте холодной и очистите. Чтобы быстрее остыл — просто разрежьте пополам. Как только остынет — разомните в пюре.

К картофелю добавьте творог и немного соли. Влейте половину яйца, предварительно слегка его взбив. Всё хорошенько перемешайте до однородности.

Просейте муку и замесите мягкое тесто — оно не должно липнуть к рукам, но и не быть слишком крутым. Разделите его на части, скатайте жгутики и нарежьте кусочками — можно наискосок, для красоты.

Вскипятите подсоленную воду и отправьте туда вареники. Варите 4-6 минут — они должны всплыть. Выловите шумовкой, выложите на тарелку и сразу добавьте кусочек сливочного масла — так они не слипнутся и станут ещё ароматнее.

Варианты подачи

Эти вареники особенно хороши с ложкой сметаны или просто с обжаренными сухариками и луком. Можно подать и как основное блюдо, и как гарнир. Они получаются мягкие, с лёгкой кислинкой творога и почти воздушной текстурой. То, что нужно для неспешного домашнего обеда или ужина.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

