Даже без яиц оно мягкое, гладкое и эластичное: проверенный рецепт идеального теста для пельменей

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется приготовить вареники или пельмени, но яиц дома нет (или просто хочется полегче и постнее), — это тот самый рецепт, который вы запишите навсегда. Всего три ингредиента, минимум времени, а результат — эластичное, податливое, удобное в работе тесто. Лепить — одно удовольствие, варить — быстро, вкус — абсолютно классический, без компромиссов.

Фото: commons.wikimedia.org by Rlwjones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тесто

Ингредиенты

400 г пшеничной муки

200 мл горячей воды (примерно 45-50 °C)

1 щепотка соли

Как готовить

В глубокой миске соедините муку и соль. Аккуратно, тонкой струйкой, влейте горячую воду, всё время перемешивая ложкой или вилкой. Как только вода вмешается в муку — начинайте замешивать тесто руками. Оно получится мягким и тёплым, не липким, приятно упругим.

Готовое тесто накройте полотенцем, миской или затяните плёнкой и оставьте отдохнуть минимум на 15-20 минут. За это время клейковина раскроется, и с тестом будет ещё легче работать. Раскатывается оно легко, не рвётся, не прилипает к столу и держит форму даже при тонкой раскатке.

Такое тесто подойдёт не только для пельменей и вареников. Его можно использовать и для чебуреков, домашних хинкалей, мантов или даже лапши. Оно абсолютно универсальное, и что особенно приятно — без яиц и жиров. А значит, подойдёт и для постного стола, и для вегетарианского меню.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

