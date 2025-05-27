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Луковые кольца из фастфуда отдыхает: самая хрустящая закуска, которую легко сделать дома

2:36
Еда

Если вы тоже из тех, кто считает, что лук — это не просто овощ, а повод включить плиту, то этот рецепт точно для вас. Лук в кляре — горячая закуска, которая хрустит снаружи, остаётся сочной внутри и исчезает с тарелки быстрее, чем вы успеете сказать: "Кто съел всё?!" Самое приятное — тесто не жирное, не тянущееся и не забивает вкус самого лука. А хруст у него такой, будто в кляр подмешали крекеры.

Луковые кольца
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луковые кольца

Ингредиенты

  • 2 большие луковицы

  • 3 яйца

  • 2 ст. л. сметаны (с большой горкой)

  • 1 ст. л. майонеза

  • Мука — сколько возьмёт

  • 1 ч. л. соли (если крупная, иначе по вкусу)

  • 0,5 ч. л. соды, гашёной лимонной кислотой

  • 0,5 ч. л. мускатного ореха (по желанию)

  • 2 стакана подсолнечного масла для жарки

Как готовить

Сначала делаем кляр. Взбейте яйца миксером или венчиком до лёгкой пены. Добавьте сметану, майонез, соль и соду с лимонной кислотой. Всё перемешайте. Подсыпайте муку — столько, чтобы тесто стало по консистенции как густая сметана: не жидкое, но и не стоящее ложкой.

Лук нарезаем кольцами толщиной примерно 2 мм. Если хочется, можно немного присолить его сразу — тогда вкус будет ярче. Кольца по одному погружаем в кляр, потом аккуратно опускаем в хорошо разогретое масло. Очень важно: лук должен жариться во фритюре — плавать в масле, а не лежать на сковороде. Только тогда получится правильный хруст.

Не пугайтесь, если тесто как будто не прилипает — оно должно собираться тонко, с "усиками" по краям. Это и есть тот самый фирменный эффект: не оладьи с луком, а именно лёгкие, ажурные кольца.

Когда тесто почти закончилось, а целых луковых колец нет — не выбрасывайте остатки. Берите сердцевину лука, разделите на кусочки, окуните в тесто, и обжарьте как есть. Получится вкуснейшая луковая лепёшка — неровная, румяная, чуть хулиганская, но от этого только вкуснее.

Готовьте как можно больше

Эта закуска — отличный вариант для вечернего перекуса, перекуса к фильму или даже к бокалу чего-нибудь пенящегося. Главное — готовьте сразу больше. Пробовать с одной луковицей бессмысленно: пока жарите, уже половину съедите стоя у плиты.

Уточнения

Лук репчатый (лат. Allium cepa) — овощная культура.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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