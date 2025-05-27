Халва без хлопот: если дома есть мука и масло — вы уже почти приготовили этот десерт

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain халва

Есть десерты, которые подкупают не только вкусом, но и простотой. Ингушская халва — как раз из таких. Готовится она без орехов, без восточных специй и долгих танцев у плиты. Только мука, сахар и сливочное масло — и на выходе у вас удивительно нежное, тающее во рту лакомство с карамельно-ореховым вкусом и сливочным послевкусием.

В отличие от привычной подсолнечной халвы, этот вариант — мягче и ароматнее, и многим даже ближе по вкусу к топлёной сгущёнке или молочной ириске. Попробуйте — рецепт вас приятно удивит.

Ингредиенты (на 4 порции)

Сливочное масло — 100 г

Пшеничная мука — 160 г

Сахар — 80 г

Как готовить

Всё начинается с масла. Растопите его на небольшом огне в сотейнике или казане — так, чтобы не кипело, а просто растаяло. Когда масло станет жидким, постепенно добавьте половину муки и тщательно размешайте. Затем добавьте оставшуюся муку и снова перемешайте — масса будет плотной, но скоро изменится.

Огонь держите ниже среднего и продолжайте постоянно мешать — это важно. Примерно через 10-15 минут мучная масса начнёт темнеть, станет текучей, появится насыщенный ореховый аромат. Это значит, мука прожарилась, и вы почти на финишной прямой.

Снимите массу с огня и сразу всыпьте сахар. Быстро и энергично перемешивайте 4-5 минут — сахар частично растворится, халва немного остынет и станет плотнее.

Теперь осталось только придать форму. Можно выложить массу в форму или миску, разровнять, остудить и нарезать. А можно — разлить по силиконовым формочкам и убрать в холодильник на пару часов. В любом случае после охлаждения халва станет плотной, ароматной и идеально подающейся к чаю или кофе.

Настоящая находка, если хочется чего-то домашнего и необычного.

Он готовится из того, что всегда есть под рукой, не требует особых навыков и получается с первого раза. К тому же это отличный способ удивить гостей чем-то неординарным — и вкус, и текстура у этой халвы совсем не банальные.

Уточнения

Халва́ (от араб. حَلَاوَة‎ х̣аля̄ва — «сладость») — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %.

