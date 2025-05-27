Домашние синнабоны — пышные и ароматные: идеальные булочки без особых кулинарных навыков

2:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматные, мягкие, с тёплой сладкой начинкой и нежной пропиткой — булочки "Синнабон" давно покорили сердца всех сладкоежек. Этот рецепт — адаптированный домашний вариант без сливочного сыра, но с потрясающим по вкусу соусом на основе сгущёнки и сметаны. Получается ничуть не хуже оригинала — мягко, сочно и невероятно вкусно!

Фото: freepik синнабоны

Ингредиенты (на 8 порций)

Для теста

Мука — около 450 г

Молоко — 250 мл

Яйца — 2 шт.

Сахар — 100 г (50 г в тесто, 50 г в начинку)

Дрожжи сухие — 11 г

Ванилин — 1 г

Для начинки

Сливочное масло — 120 г

Корица молотая — 15 г

Для соуса

Сметана жирная — 100 г

Сгущенное молоко — 100 г

Приготовление

Подогрейте молоко до тёплого состояния, добавьте дрожжи и 50 г сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи "ожили". В отдельной миске взбейте яйца, добавьте ванилин, просеянную муку и щепотку соли. Влейте дрожжевое молоко и замесите тесто. При необходимости подсыпьте немного муки — тесто должно быть мягким и чуть липким, но не крутым. Переложите тесто в миску, накройте полотенцем и поставьте в тёплое место на 1 час, чтобы оно увеличилось вдвое. Когда тесто подойдёт, аккуратно раскатайте его в пласт толщиной около 5 мм. Смажьте растопленным сливочным маслом, затем равномерно посыпьте смесью сахара и корицы. Аккуратно сверните тесто рулетом и нарежьте его на 8 равных частей. Выложите булочки в форму (можно использовать разъёмную или застелить обычный противень пергаментом). Выпекайте при 180 °C около 25 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой.

Когда булочки выпекаются, можно приготовить соус: просто смешайте в миске сгущенное молоко со сметаной — получится нежная, сладкая масса с лёгкой кислинкой. Поставьте её в холодильник, пока булочки не будут готовы.

Готовые булочки с корицей достаньте из формы, переложите на блюдо и щедро смажьте соусом — особенно по верхушке. Пока они ещё тёплые, крем слегка впитается и придаст выпечке ту самую нежность и влажность, за которую все и любят "Синнабоны". Дайте булочкам немного остыть, и можно звать всех к столу — аромат будет таким, что они сами прибегут. Наслаждайтесь и не забудьте сохранить рецепт — он точно войдёт в список любимых!

Уточнения

Cinnabon ([синнабо́н] от англ. cinnamon «корица» + лат. bone «хорошо») — международная сеть закусочных кафе-пекарен, где основными блюдами являются булочки с корицей, сливочным сыром и кексы.

