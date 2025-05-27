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Легче, чем греческий, вкуснее, чем овощной: салат с гранатом и кускусом

Еда

Этот салат — лёгкий, витаминный и невероятно яркий как на вкус, так и на вид. Зернистая основа из кускуса, хрустящий огурец, сочный гранат и аромат свежей мяты создают идеальное сочетание. Лёгкая медово-лимонная заправка добавляет салату пикантную кисло-сладкую нотку. Идеален для постного меню, пикника или просто лёгкого обеда.

кускус
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
кускус

Ингредиенты

  • Кускус — 1 стакан или 2 пакетика

  • Огурец — 1 шт.

  • Гранат — 1 шт.

  • Свежая мята — 1 пучок

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Лимон — 1 шт.

  • Мёд — 1 ст. л.

  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Приготовьте кускус по инструкции на упаковке. Остудите, затем аккуратно разрыхлите вилкой.

  2. Для заправки смешайте оливковое масло, мёд, сок лимона и соль. Вылейте соус на кускус, перемешайте.

  3. Аккуратно очистите гранат: срежьте верхушку, надрежьте кожуру по белым прожилкам, разделите на дольки и извлеките зёрна.

  4. Добавьте гранат к кускусу. Затем натрите немного лимонной цедры и также выложите в салат.

  5. Нарежьте листья мяты и свежий огурец (кружочками или полукружиями). Добавьте их к остальным ингредиентам.

  6. Всё аккуратно перемешайте и дайте настояться 5-10 минут в холодильнике.

Этот салат идеален

  • в пост и для веганского меню

  • как лёгкий гарнир к блюдам из риса, картофеля или овощей

  • для подачи на пикнике или в ланч-боксе

  • как освежающее блюдо в жаркий день

Салат не только радует глаз, но и заряжает энергией. Кускус даёт лёгкое насыщение, гранат насыщает витаминами, мята освежает, а медово-лимонная заправка пробуждает аппетит. Благодаря такому составу блюдо отлично подойдёт не только для постного стола, но и как лёгкий ужин в жаркий день — он не перегружает желудок и при этом даёт чувство сытости.

Уточнения

Куску́с ( араб. كسكس‎) — пшеничная крупа, которая служит основой для одноимённого блюда магрибского или берберского происхождения.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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