Легче, чем греческий, вкуснее, чем овощной: салат с гранатом и кускусом

Этот салат — лёгкий, витаминный и невероятно яркий как на вкус, так и на вид. Зернистая основа из кускуса, хрустящий огурец, сочный гранат и аромат свежей мяты создают идеальное сочетание. Лёгкая медово-лимонная заправка добавляет салату пикантную кисло-сладкую нотку. Идеален для постного меню, пикника или просто лёгкого обеда.
Кускус — 1 стакан или 2 пакетика
Огурец — 1 шт.
Гранат — 1 шт.
Свежая мята — 1 пучок
Оливковое масло — 2 ст. л.
Лимон — 1 шт.
Мёд — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Приготовьте кускус по инструкции на упаковке. Остудите, затем аккуратно разрыхлите вилкой.
Для заправки смешайте оливковое масло, мёд, сок лимона и соль. Вылейте соус на кускус, перемешайте.
Аккуратно очистите гранат: срежьте верхушку, надрежьте кожуру по белым прожилкам, разделите на дольки и извлеките зёрна.
Добавьте гранат к кускусу. Затем натрите немного лимонной цедры и также выложите в салат.
Нарежьте листья мяты и свежий огурец (кружочками или полукружиями). Добавьте их к остальным ингредиентам.
Всё аккуратно перемешайте и дайте настояться 5-10 минут в холодильнике.
в пост и для веганского меню
как лёгкий гарнир к блюдам из риса, картофеля или овощей
для подачи на пикнике или в ланч-боксе
как освежающее блюдо в жаркий день
Куску́с ( араб. كسكس) — пшеничная крупа, которая служит основой для одноимённого блюда магрибского или берберского происхождения.
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