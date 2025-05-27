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Идеальный рецепт, получится у всех: эти блины не рвутся, не ломаются и подходят для любой начинки

1:43
Еда

У каждой хозяйки есть свой любимый рецепт блинов. Кто-то любит кружевные, кто-то — пышные, а кто-то ищет именно тот самый универсальный, с которым всё выходит с первого раза. Этот рецепт — как раз такой. Блины по нему получаются тонкими, мягкими, эластичными и очень вкусными. Их легко свернуть в трубочку, сложить в мешочек или фаршировать — и при этом они не рвутся и не ломаются.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Ингредиенты

  • 250 мл молока

  • 250 мл воды

  • 2 яйца

  • 1-3 ст. л. сахара

  • 1 ч. л. ванильного сахара (по желанию)

  • 0,5 ч. л. соли

  • 200 г муки

  • 2 ст. л. сливочного масла + немного для смазывания блинов

  • 2-3 ст. л. подсолнечного масла

Как приготовить

  1. Взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте ванильный сахар, если планируется сладкая начинка.

  2. Влейте молоко с водой, перемешивая венчиком.

  3. Постепенно добавляйте просеянную муку, добиваясь гладкости.

  4. Влейте растопленное сливочное масло и подсолнечное, хорошо перемешайте.

  5. Дайте тесту настояться 10-15 минут.

  6. Разогрейте сковороду, смажьте маслом перед первым блином.

  7. Выпекайте блины до румяной корочки с двух сторон.

  8. Складывайте стопкой, по желанию смазывая маслом каждый блин.

Блинчики идеально подойдут

Для сладких начинок: творог, варенье, мёд, банан с шоколадом, а так же для сытных: мясо, грибы, сыр, картофель. Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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