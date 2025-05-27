Идеальный рецепт, получится у всех: эти блины не рвутся, не ломаются и подходят для любой начинки

У каждой хозяйки есть свой любимый рецепт блинов. Кто-то любит кружевные, кто-то — пышные, а кто-то ищет именно тот самый универсальный, с которым всё выходит с первого раза. Этот рецепт — как раз такой. Блины по нему получаются тонкими, мягкими, эластичными и очень вкусными. Их легко свернуть в трубочку, сложить в мешочек или фаршировать — и при этом они не рвутся и не ломаются.
250 мл молока
250 мл воды
2 яйца
1-3 ст. л. сахара
1 ч. л. ванильного сахара (по желанию)
0,5 ч. л. соли
200 г муки
2 ст. л. сливочного масла + немного для смазывания блинов
2-3 ст. л. подсолнечного масла
Взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте ванильный сахар, если планируется сладкая начинка.
Влейте молоко с водой, перемешивая венчиком.
Постепенно добавляйте просеянную муку, добиваясь гладкости.
Влейте растопленное сливочное масло и подсолнечное, хорошо перемешайте.
Дайте тесту настояться 10-15 минут.
Разогрейте сковороду, смажьте маслом перед первым блином.
Выпекайте блины до румяной корочки с двух сторон.
Складывайте стопкой, по желанию смазывая маслом каждый блин.
Для сладких начинок: творог, варенье, мёд, банан с шоколадом, а так же для сытных: мясо, грибы, сыр, картофель. Приятного аппетита!
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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