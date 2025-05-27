Шоколадка Твикс дома? 3 слоя удовольствия: домашняя карамель, печенье и шоколад

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы — сладкоежка со стажем, вам не нужно объяснять, что такое "Твикс". А теперь представьте: любимый вкус — карамель, шоколад и рассыпчатое печенье — в домашнем исполнении, с натуральной сгущенкой и настоящим шоколадом. Без консервантов, без пальмового масла — только кайф.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Печенье

Вам понадобится

Для основы

Мука — 1 стакан

Масло сливочное — 120 г

Сахар — 4 ст. л.

Для нуги

Сгущённое молоко (обязательно настоящее!) — 1 банка (380 г)

Сахар — 4 ст. л.

Масло сливочное — 45 г

Орехи — по вкусу

Для шоколадной глазури

Шоколад — 2 плитки (по 95 г)

Масло сливочное — 30 г

Как приготовить домашний "Твикс"

Основа: печенье

Смешайте муку и масло в крошку, добавьте сахар — замесите тесто. Утрамбуйте в форму, выпекайте при 180°C около 20 минут до румяности. Остудите.

Нуга: сладкое сердце

В кастрюле смешайте сгущёнку, масло и сахар. Варите на минимальном огне, постоянно мешая, пока масса не станет густой и карамельной. Не отходите — карамель любит убегать.

Сборка слоя за слоем

Вылейте нугу на основу, разровняйте. Сверху выложите орехи (по желанию). Уберите форму в морозилку минут на 30, пока всё "схватится".

Финал — шоколадная магия

Растопите шоколад с маслом на водяной бане. Осторожно вылейте на застывшую нугу, разровняйте лопаткой. Снова в холод — пусть застынет.

Разрез и восторг

Когда всё хорошо застынет, аккуратно нарежьте на "батончики". Хранить можно в контейнере в холодильнике — но долго они там не задержатся.

Уточнения

Караме́ль (исп. caramelo, от позднелат. cannamella — «сахарный тростник») — кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного сиропа с крахмальной патокой или с инвертным сахаром.

