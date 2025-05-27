Шоколадка Твикс дома? 3 слоя удовольствия: домашняя карамель, печенье и шоколад

Если вы — сладкоежка со стажем, вам не нужно объяснять, что такое "Твикс". А теперь представьте: любимый вкус — карамель, шоколад и рассыпчатое печенье — в домашнем исполнении, с натуральной сгущенкой и настоящим шоколадом. Без консервантов, без пальмового масла — только кайф.
Мука — 1 стакан
Масло сливочное — 120 г
Сахар — 4 ст. л.
Сгущённое молоко (обязательно настоящее!) — 1 банка (380 г)
Сахар — 4 ст. л.
Масло сливочное — 45 г
Орехи — по вкусу
Шоколад — 2 плитки (по 95 г)
Масло сливочное — 30 г
Смешайте муку и масло в крошку, добавьте сахар — замесите тесто. Утрамбуйте в форму, выпекайте при 180°C около 20 минут до румяности. Остудите.
В кастрюле смешайте сгущёнку, масло и сахар. Варите на минимальном огне, постоянно мешая, пока масса не станет густой и карамельной. Не отходите — карамель любит убегать.
Вылейте нугу на основу, разровняйте. Сверху выложите орехи (по желанию). Уберите форму в морозилку минут на 30, пока всё "схватится".
Растопите шоколад с маслом на водяной бане. Осторожно вылейте на застывшую нугу, разровняйте лопаткой. Снова в холод — пусть застынет.
Когда всё хорошо застынет, аккуратно нарежьте на "батончики". Хранить можно в контейнере в холодильнике — но долго они там не задержатся.
Караме́ль (исп. caramelo, от позднелат. cannamella — «сахарный тростник») — кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного сиропа с крахмальной патокой или с инвертным сахаром.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.