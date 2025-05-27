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Шоколадка Твикс дома? 3 слоя удовольствия: домашняя карамель, печенье и шоколад

1:53
Еда

Если вы — сладкоежка со стажем, вам не нужно объяснять, что такое "Твикс". А теперь представьте: любимый вкус — карамель, шоколад и рассыпчатое печенье — в домашнем исполнении, с натуральной сгущенкой и настоящим шоколадом. Без консервантов, без пальмового масла — только кайф.

Печенье
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печенье

Вам понадобится

Для основы

  • Мука — 1 стакан

  • Масло сливочное — 120 г

  • Сахар — 4 ст. л.

Для нуги

  • Сгущённое молоко (обязательно настоящее!) — 1 банка (380 г)

  • Сахар — 4 ст. л.

  • Масло сливочное — 45 г

  • Орехи — по вкусу

Для шоколадной глазури

  • Шоколад — 2 плитки (по 95 г)

  • Масло сливочное — 30 г

Как приготовить домашний "Твикс"

Основа: печенье

Смешайте муку и масло в крошку, добавьте сахар — замесите тесто. Утрамбуйте в форму, выпекайте при 180°C около 20 минут до румяности. Остудите.

Нуга: сладкое сердце

В кастрюле смешайте сгущёнку, масло и сахар. Варите на минимальном огне, постоянно мешая, пока масса не станет густой и карамельной. Не отходите — карамель любит убегать.

Сборка слоя за слоем

Вылейте нугу на основу, разровняйте. Сверху выложите орехи (по желанию). Уберите форму в морозилку минут на 30, пока всё "схватится".

Финал — шоколадная магия

Растопите шоколад с маслом на водяной бане. Осторожно вылейте на застывшую нугу, разровняйте лопаткой. Снова в холод — пусть застынет.

Разрез и восторг

Когда всё хорошо застынет, аккуратно нарежьте на "батончики". Хранить можно в контейнере в холодильнике — но долго они там не задержатся.

Уточнения

Караме́ль (исп. caramelo, от позднелат. cannamella — «сахарный тростник») — кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного сиропа с крахмальной патокой или с инвертным сахаром. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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