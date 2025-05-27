Секретный лайфхак запекания, который превратит утку в ресторанный шедевр без лишних затрат

Эта утка не просто вкусная — она вызывает восторг с первого взгляда. Сочная, румяная, с золотистой кожицей и потрясающим ароматом зелени и специй. Готовится без маринадов, фольги и рукавов — зато с неожиданным "аксессуаром": бутылкой. Идеальна для праздничного ужина или впечатляющего воскресного обеда.

Фото: flickr.com by City Foodsters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Утка

Вам понадобится

Утка (целиком, потрошёная) — 1 шт.

Сметана — треть стакана

Соль — 1 ч. л.

Чёрный молотый перец — треть ч. л.

Картофель — 5-10 шт.

Зелень (петрушка) — 1 пучок

Вода — для бутылки и сковороды

Как приготовить:

Подготовка утки

Хорошо вымойте птицу, удалите хвост и лишнюю часть шеи. Кожу на шее оставьте — ею вы "запечатаете" утку. Это важно, чтобы весь сок остался внутри.

Приправы и обмазка

Натрите тушку смесью сметаны, соли и перца. Это не только придаст аромат, но и поможет коже стать румяной и хрустящей.

Секрет — бутылка с водой

Налейте в стеклянную бутылку тёплой воды (чтобы не лопнула). Установите бутылку в центр сковороды, на донышко добавьте полстакана воды. Посадите утку вертикально — как бы "насадив" на бутылку.

Добавим гарнир сразу

Очистите картофель, по желанию разрежьте на части. Разложите вокруг утки в сковороде. Он впитает весь сок и аромат — получится нежный, почти томлёный картофель.

Запекание

Разогрейте духовку до 200 °C. Аккуратно перенесите конструкцию в духовку. Запекайте около 45-60 минут — в зависимости от размера птицы.

Подача: вау-эффект гарантирован

Достаньте утку вместе с бутылкой, поставьте прямо на блюдо, обложите печёным картофелем и свежей зеленью. Она получится с румяной кожей, а сок останется под ней — отрезайте аккуратно, чтобы не обжечься!

Уточнения

У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.

