Секретный лайфхак запекания, который превратит утку в ресторанный шедевр без лишних затрат

Эта утка не просто вкусная — она вызывает восторг с первого взгляда. Сочная, румяная, с золотистой кожицей и потрясающим ароматом зелени и специй. Готовится без маринадов, фольги и рукавов — зато с неожиданным "аксессуаром": бутылкой. Идеальна для праздничного ужина или впечатляющего воскресного обеда.
Утка (целиком, потрошёная) — 1 шт.
Сметана — треть стакана
Соль — 1 ч. л.
Чёрный молотый перец — треть ч. л.
Картофель — 5-10 шт.
Зелень (петрушка) — 1 пучок
Вода — для бутылки и сковороды
Хорошо вымойте птицу, удалите хвост и лишнюю часть шеи. Кожу на шее оставьте — ею вы "запечатаете" утку. Это важно, чтобы весь сок остался внутри.
Натрите тушку смесью сметаны, соли и перца. Это не только придаст аромат, но и поможет коже стать румяной и хрустящей.
Налейте в стеклянную бутылку тёплой воды (чтобы не лопнула). Установите бутылку в центр сковороды, на донышко добавьте полстакана воды. Посадите утку вертикально — как бы "насадив" на бутылку.
Очистите картофель, по желанию разрежьте на части. Разложите вокруг утки в сковороде. Он впитает весь сок и аромат — получится нежный, почти томлёный картофель.
Разогрейте духовку до 200 °C. Аккуратно перенесите конструкцию в духовку. Запекайте около 45-60 минут — в зависимости от размера птицы.
Достаньте утку вместе с бутылкой, поставьте прямо на блюдо, обложите печёным картофелем и свежей зеленью. Она получится с румяной кожей, а сок останется под ней — отрезайте аккуратно, чтобы не обжечься!
У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.