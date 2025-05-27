Этот рецепт заставит вас пересмотреть отношение к курице: идеальный маринад для куриной грудки

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам кажется, что куриная грудка — это всегда скучно и суховато, просто дайте ей правильный маринад. Например, цитрусовый: он не только пропитывает мясо ароматами, но и делает его удивительно нежным и сочным. Лайм, лимон, яблочный уксус и немного горчицы — и даже будничный ужин превращается в ресторанное удовольствие.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриные грудки

Что понадобится

Куриное филе (без кожи) — 6 половинок

Коричневый сахар — половина стакана

Яблочный уксус — четверть стакана

Сок лайма — 3 ст. л.

Сок лимона — 3 ст. л.

Дижонская горчица — 3 ст. л.

Чесночный порошок — ч. л.

Чёрный молотый перец — четверть ч. л.

Соль — щепотка

Как готовить

Подготовка маринада

Смешайте в глубокой миске все ингредиенты: сахар, уксус, цитрусовые соки, горчицу, специи и соль. Перемешайте до однородности.

Маринование

Филе выложите в плотный пластиковый пакет с застёжкой. Залейте маринадом, плотно закройте и тщательно встряхните, чтобы мясо полностью покрылось смесью. Уберите в холодильник минимум на 4 часа (а лучше — на ночь).

Жарка на гриле

Разогрейте гриль до средней температуры. Достаньте курицу из маринада, обсушите бумажным полотенцем и выложите на решётку. Жарьте по 7-9 минут с каждой стороны, чтобы появилась румяная корочка и внутри не осталось сырого мяса.

Подача

Готовое филе выложите на тарелку или сервировочную доску. Украсьте дольками лайма и лимона, можно посыпать свежим чёрным перцем или рубленой зеленью.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

