Этот рецепт заставит вас пересмотреть отношение к курице: идеальный маринад для куриной грудки

Если вам кажется, что куриная грудка — это всегда скучно и суховато, просто дайте ей правильный маринад. Например, цитрусовый: он не только пропитывает мясо ароматами, но и делает его удивительно нежным и сочным. Лайм, лимон, яблочный уксус и немного горчицы — и даже будничный ужин превращается в ресторанное удовольствие.
Куриное филе (без кожи) — 6 половинок
Коричневый сахар — половина стакана
Яблочный уксус — четверть стакана
Сок лайма — 3 ст. л.
Сок лимона — 3 ст. л.
Дижонская горчица — 3 ст. л.
Чесночный порошок — ч. л.
Чёрный молотый перец — четверть ч. л.
Соль — щепотка
Смешайте в глубокой миске все ингредиенты: сахар, уксус, цитрусовые соки, горчицу, специи и соль. Перемешайте до однородности.
Филе выложите в плотный пластиковый пакет с застёжкой. Залейте маринадом, плотно закройте и тщательно встряхните, чтобы мясо полностью покрылось смесью. Уберите в холодильник минимум на 4 часа (а лучше — на ночь).
Разогрейте гриль до средней температуры. Достаньте курицу из маринада, обсушите бумажным полотенцем и выложите на решётку. Жарьте по 7-9 минут с каждой стороны, чтобы появилась румяная корочка и внутри не осталось сырого мяса.
Готовое филе выложите на тарелку или сервировочную доску. Украсьте дольками лайма и лимона, можно посыпать свежим чёрным перцем или рубленой зеленью.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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