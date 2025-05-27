Добавьте банан в клубничное варенье — и вы никогда больше не сварите его по-старому

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите эксперименты на кухне? Тогда этот рецепт точно для вас. Нежная клубника и сладкий банан — тандем, который взрывает вкусовые рецепторы. Такое варенье не просто удивляет, оно влюбляет в себя с первой ложки. А главное — готовить его легко, а результат превосходит ожидания!

Фото: flickr.com by justgrimes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Клубничное варенье

Что понадобится

Клубника — 1 кг

Сахар — 1,2 кг

Бананы — 2-3 штуки

Пошаговый рецепт

Подготовьте ягоды

Переберите клубнику, промойте, удалите хвостики.

Засыпьте сахаром

Сложите ягоды в миску и щедро засыпьте сахаром. Оставьте на 4-7 часов, пока клубника пустит сок.

Первый прогрев

Когда сахар впитает сок, доведите массу до кипения и варите 5 минут, снимая пену. Затем снимите с огня и дайте остыть 6 часов.

Повторяем цикл

Снова доведите до кипения, проварите ещё 5 минут. Снова остужаем — и снова на 6 часов.

Третий этап — финальный и ароматный

В последний раз доведите варенье до кипения. Тем временем нарежьте бананы кружочками и добавьте в кипящую массу.

Загущение

Варите до нужной густоты (минимум 20 минут), помешивая, чтобы ничего не пригорело. Когда масса станет янтарной и ароматной — варенье готово.

Раскладываем по банкам

Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, плотно закатайте и переверните до полного остывания.

На что похоже по вкусу

Как будто клубника и банан решили стать вареньем-мармеладом. Консистенция — густая, насыщенная. А вкус — как десерт из детства, только с неожиданной экзотической ноткой.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

