Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Макияж, который не тает: 7 шагов, чтобы выглядеть идеально даже в жару
Семейные тайны Шуры: как криминальное прошлое отчима стало причиной вражды с матерью
Четвёртый развод Антона Батырёва: жена удалила все упоминания о разрыве после скандального заявления
Не игрушка и не лакомство: кошка грызёт пакеты, и это может закончиться плохо
Все говорят, что это не работает, но эти травы увеличат ваш урожай помидоров в два раза
Lada стала надёжнее и чище, чем требует закон: в чём её скрытый запас
Стиль, мощь и безопасность: какие тайны скрывает тепловоз ТЭП70БС-289?
Вкусовые сосочки в восторге! Быстрый и простой рецепт пирога с сыром, травами и лесным орехом

Добавьте банан в клубничное варенье — и вы никогда больше не сварите его по-старому

1:48
Еда

Любите эксперименты на кухне? Тогда этот рецепт точно для вас. Нежная клубника и сладкий банан — тандем, который взрывает вкусовые рецепторы. Такое варенье не просто удивляет, оно влюбляет в себя с первой ложки. А главное — готовить его легко, а результат превосходит ожидания!

Клубничное варенье
Фото: flickr.com by justgrimes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клубничное варенье

Что понадобится

  • Клубника — 1 кг

  • Сахар — 1,2 кг

  • Бананы — 2-3 штуки

Пошаговый рецепт

Подготовьте ягоды

Переберите клубнику, промойте, удалите хвостики.

Засыпьте сахаром

Сложите ягоды в миску и щедро засыпьте сахаром. Оставьте на 4-7 часов, пока клубника пустит сок.

Первый прогрев

Когда сахар впитает сок, доведите массу до кипения и варите 5 минут, снимая пену. Затем снимите с огня и дайте остыть 6 часов.

Повторяем цикл

Снова доведите до кипения, проварите ещё 5 минут. Снова остужаем — и снова на 6 часов.

Третий этап — финальный и ароматный

В последний раз доведите варенье до кипения. Тем временем нарежьте бананы кружочками и добавьте в кипящую массу.

Загущение

Варите до нужной густоты (минимум 20 минут), помешивая, чтобы ничего не пригорело. Когда масса станет янтарной и ароматной — варенье готово.

Раскладываем по банкам

Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, плотно закатайте и переверните до полного остывания.

На что похоже по вкусу

Как будто клубника и банан решили стать вареньем-мармеладом. Консистенция — густая, насыщенная. А вкус — как десерт из детства, только с неожиданной экзотической ноткой.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Соседову исполнилось 57 лет: почему критик остался равнодушным к празднику и не получил ни одного подарка?
Шоу-бизнес
Соседову исполнилось 57 лет: почему критик остался равнодушным к празднику и не получил ни одного подарка? Аудио 
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Домашние животные
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании Аудио 
Цветёт пышно, а слава — мрачнее ночи: этот куст обходили даже ведьмы
Садоводство, цветоводство
Цветёт пышно, а слава — мрачнее ночи: этот куст обходили даже ведьмы Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Сводка с фронта: на Украине катастрофа с ПВО, армия России овобождает Сумщину Дмитрий Плотников Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Последние материалы
Салон как духовка: что в машине взрывается раньше, чем вы вернётесь
Вещи, которые могут навредить твоей коже: почему новая одежда не так безопасна
Вдохновлён Францией, создан за 30 минут — десерт из груши без усилий
Сад без забот: эти цветы не просят воды — и выглядят шикарно
Сводка с фронта: на Украине катастрофа с ПВО, армия России овобождает Сумщину
Овощи альденте, правильное масло и никакого уксуса: новый взгляд на винегрет
Слабость, частые простуды и плохое настроение? Виноват один скрытый дефицит
Я ошибался: Леонид Агутин раскрыл свои истинные чувства в день рождения Анжелики Варум
Фантастические ванные 2025 года: как природа вдохновляет на создание уютного интерьера
Уйти в отрыв: они уехали в Грецию во время пандемии — и не вернулись
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.