Добавьте банан в клубничное варенье — и вы никогда больше не сварите его по-старому

Любите эксперименты на кухне? Тогда этот рецепт точно для вас. Нежная клубника и сладкий банан — тандем, который взрывает вкусовые рецепторы. Такое варенье не просто удивляет, оно влюбляет в себя с первой ложки. А главное — готовить его легко, а результат превосходит ожидания!
Клубника — 1 кг
Сахар — 1,2 кг
Бананы — 2-3 штуки
Переберите клубнику, промойте, удалите хвостики.
Сложите ягоды в миску и щедро засыпьте сахаром. Оставьте на 4-7 часов, пока клубника пустит сок.
Когда сахар впитает сок, доведите массу до кипения и варите 5 минут, снимая пену. Затем снимите с огня и дайте остыть 6 часов.
Снова доведите до кипения, проварите ещё 5 минут. Снова остужаем — и снова на 6 часов.
В последний раз доведите варенье до кипения. Тем временем нарежьте бананы кружочками и добавьте в кипящую массу.
Варите до нужной густоты (минимум 20 минут), помешивая, чтобы ничего не пригорело. Когда масса станет янтарной и ароматной — варенье готово.
Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, плотно закатайте и переверните до полного остывания.
Как будто клубника и банан решили стать вареньем-мармеладом. Консистенция — густая, насыщенная. А вкус — как десерт из детства, только с неожиданной экзотической ноткой.
Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
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