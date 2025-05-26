Зимой скажете себе спасибо: лечо, которое готовится за час — проверенный рецепт

Лечо — это овощная классика, которая пришла к нам из венгерской кухни, но уже давно прижилась и в наших кладовках. Кто-то любит его поострее, кто-то — послаще, кто-то варит погуще, а кто-то делает почти соус. Но суть остаётся прежней: это универсальная заготовка, которая и как гарнир подойдёт, и к мясу, и к макаронам, и просто на хлеб.
Перец сладкий — 1 кг
Помидоры — 1 кг
Лук репчатый — 200 г
Соль — 6 г
Перец чёрный молотый — 0,5 ч. ложки (по вкусу)
Вода — 4 ст. ложки
Перец вымойте, очистите от семян и нарежьте кусочками шириной 3-5 см.
Помидоры вымойте, нарежьте дольками.
Лук очистите и тонко нашинкуйте.
Сложите все овощи в эмалированную кастрюлю. Добавьте соль, перец и 4 ст. ложки воды. Перемешайте.
Накройте крышкой и тушите на слабом огне около 20 минут после закипания. Овощи станут мягкими, но не разварятся.
Вымойте банки, обдайте кипятком или стерилизуйте удобным способом. Наполните горячим лечо.
Прикройте крышками, стерилизуйте банки в кипящей воде 20-30 минут. Затем сразу закатайте.
как гарнир к мясу или рыбе
к кашам, макаронам, картошке
в качестве основы для томатных подлив
как закуску на хлеб или с лавашом
Лечо — это заготовка без заморочек. Минимум продуктов, никакой экзотики, а вкус — тот самый, домашний, летний. Откройте зимой банку — и на кухне снова станет тепло, как в августе.
Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.
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