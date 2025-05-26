Зимой скажете себе спасибо: лечо, которое готовится за час — проверенный рецепт

Лечо — это овощная классика, которая пришла к нам из венгерской кухни, но уже давно прижилась и в наших кладовках. Кто-то любит его поострее, кто-то — послаще, кто-то варит погуще, а кто-то делает почти соус. Но суть остаётся прежней: это универсальная заготовка, которая и как гарнир подойдёт, и к мясу, и к макаронам, и просто на хлеб.

Фото: commons.wikimedia.org by Miguel Discart, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат из кабачков и сладких перцев

Ингредиенты (на 2 литра лечо)

Перец сладкий — 1 кг

Помидоры — 1 кг

Лук репчатый — 200 г

Соль — 6 г

Перец чёрный молотый — 0,5 ч. ложки (по вкусу)

Вода — 4 ст. ложки

Как приготовить лечо: пошагово и просто

Подготовка овощей

Перец вымойте, очистите от семян и нарежьте кусочками шириной 3-5 см.

Помидоры вымойте, нарежьте дольками.

Лук очистите и тонко нашинкуйте.

Сборка в кастрюле

Сложите все овощи в эмалированную кастрюлю. Добавьте соль, перец и 4 ст. ложки воды. Перемешайте.

Тушение

Накройте крышкой и тушите на слабом огне около 20 минут после закипания. Овощи станут мягкими, но не разварятся.

Подготовка банок

Вымойте банки, обдайте кипятком или стерилизуйте удобным способом. Наполните горячим лечо.

Стерилизация и закатка

Прикройте крышками, стерилизуйте банки в кипящей воде 20-30 минут. Затем сразу закатайте.

Как и с чем подать

как гарнир к мясу или рыбе

к кашам, макаронам, картошке

в качестве основы для томатных подлив

как закуску на хлеб или с лавашом

Лечо — это заготовка без заморочек. Минимум продуктов, никакой экзотики, а вкус — тот самый, домашний, летний. Откройте зимой банку — и на кухне снова станет тепло, как в августе.

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.

