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Секрет густого повидла без загустителей: лучшее, что можно сделать из абрикосов за 1 час

1:49
Еда

Ничто так не напоминает лето зимой, как ложка солнечного абрикосового повидла. Готовится просто, а в итоге — универсальный десерт: начинка для пирогов и рулетов, слой для тостов, добавка в кашу или просто к чаю на свежую булочку. Аромат — как в детстве, вкус — как в лучших домашних заготовках.

джем
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
джем

Вам понадобится

  • Абрикос — 1 кг

  • Сахар — 750 г

Как приготовить повидло из абрикосов

Подготовка фруктов

Абрикосы тщательно промойте, удалите косточки. Мякоть сложите в эмалированную посуду — она не даст фруктам окислиться.

Подсахаривание с ожиданием

Посыпьте абрикосы сахаром, перемешайте и уберите в холодильник на сутки. За это время они пустят сок и начнётся естественное размягчение.

Варка повидла

На следующий день доведите смесь до кипения и варите около 20 минут на слабом огне. Следите, чтобы повидло загустело, но не пригорело. Консистенция должна быть гладкой, тягучей.

Упаковка и хранение

Стерилизуйте банки — любым удобным способом. Горячее повидло разложите по сухим, разогретым банкам и сразу закатайте. Дайте остыть при комнатной температуре, а потом перенесите в прохладное место.

Идеи использования

  • как начинка для печенья, булочек и домашних рогаликов

  • вместо варенья на утренний тост

  • добавка в творожные или йогуртовые десерты

  • натуральный топпинг к блинчикам и оладьям

Сделать абрикосовое повидло — проще простого. А открыв зимой баночку, вы словно снова окажетесь в середине лета: тёплое солнце, аромат фруктов и вкус, который никогда не надоедает.

Уточнения

Пови́дло (пови́дла, от пол. powidła, родств. праслав. viti — «вить») — пищевой продукт, однородная фруктовая масса мажущейся или плотной консистенции с кисловато-сладким вкусом.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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