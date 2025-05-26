Секрет густого повидла без загустителей: лучшее, что можно сделать из абрикосов за 1 час

Ничто так не напоминает лето зимой, как ложка солнечного абрикосового повидла. Готовится просто, а в итоге — универсальный десерт: начинка для пирогов и рулетов, слой для тостов, добавка в кашу или просто к чаю на свежую булочку. Аромат — как в детстве, вкус — как в лучших домашних заготовках.
Абрикос — 1 кг
Сахар — 750 г
Абрикосы тщательно промойте, удалите косточки. Мякоть сложите в эмалированную посуду — она не даст фруктам окислиться.
Посыпьте абрикосы сахаром, перемешайте и уберите в холодильник на сутки. За это время они пустят сок и начнётся естественное размягчение.
На следующий день доведите смесь до кипения и варите около 20 минут на слабом огне. Следите, чтобы повидло загустело, но не пригорело. Консистенция должна быть гладкой, тягучей.
Стерилизуйте банки — любым удобным способом. Горячее повидло разложите по сухим, разогретым банкам и сразу закатайте. Дайте остыть при комнатной температуре, а потом перенесите в прохладное место.
как начинка для печенья, булочек и домашних рогаликов
вместо варенья на утренний тост
добавка в творожные или йогуртовые десерты
натуральный топпинг к блинчикам и оладьям
Сделать абрикосовое повидло — проще простого. А открыв зимой баночку, вы словно снова окажетесь в середине лета: тёплое солнце, аромат фруктов и вкус, который никогда не надоедает.
Пови́дло (пови́дла, от пол. powidła, родств. праслав. viti — «вить») — пищевой продукт, однородная фруктовая масса мажущейся или плотной консистенции с кисловато-сладким вкусом.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.