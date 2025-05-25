Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автосервис без очередей и нервов? Делимобиль нашёл решение
Работаешь ночью — проверь ДНК: пугающее открытие о ночной занятости
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Пересадка роз: когда и как сделать это правильно для пышного цветения
Верка Сердючка отказалась от выступления в поддержку ВСУ: Садальский раскрыл детали
Кератин в жару: что случится с волосами, если решиться на процедуру летом
Нарастить стальные мышцы легко! Секрет бодибилдеров раскрыт, примените его уже сегодня
Черешня, персики и абрикосы под угрозой дефицита? Как заморозки повлияли на цены
Монстр из прошлого: Юпитер — далеко не такой, как мы думали, и его прошлое пугает Землю

Как сохранить хрустящие и крепкие огурцы до 10 дней: откройте тайну свежести

2:42
Еда

Хотите, чтобы ваши огурцы оставались хрустящими и свежими дольше? Попробуйте простой трюк, который поможет избежать лишних отходов.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Огурцы

Как сохранить огурцы свежими и хрустящими до 10 дней

Огурцы — это не только вкусный, но и полезный продукт. В зависимости от сорта и части плода они содержат различные питательные вещества, такие как витамины, минералы и антиоксиданты. Например, белый огурец богат сахарами, полифенолами, флавоноидами и танинами, а зеленый — белком и железом. Дикий огурец отличается высоким содержанием витамина С, магния, кальция и кислоты.

Однако огурцы быстро портятся, даже если хранить их в холодильнике. Чтобы продлить срок их хранения до 10 дней, можно воспользоваться простым методом.

По словам эксперта по безопасности и хранению продуктов Криса Хассала из Virtual College by Netex, многие люди допускают одну и ту же ошибку: они не знают, как правильно хранить огурцы. Из-за этого они быстро становятся мягкими и вялыми. пишет oloygeia.gr.

Хитрость с бумажным полотенцем для сохранения свежести огурцов

Крис рекомендует мыть огурцы прохладной водой и вытирать их бумажными полотенцами, чтобы удалить микробы. Затем он советует заворачивать огурцы в кухонную бумагу перед тем, как положить их в холодильник. Это поможет удалить лишнюю влагу, которая способствует порче овощей.

Эксперты из The Kitchn также попробовали этот метод и пришли к выводу, что он действительно работает. Они завернули огурцы в бумажные полотенца и поместили их в свободный пластиковый пакет. На седьмой день большинство огурцов были твердыми и не имели признаков порчи. На десятый день некоторые огурцы начали размягчаться, но в целом метод оказался эффективным.

Как хранить ингредиенты для салата, чтобы они оставались свежими

Кроме того, Крис советует не хранить ингредиенты для салата вместе до момента их использования. Если вы заранее смешаете все ингредиенты, они могут размокнуть, особенно если вы добавили заправку.

Чтобы избежать этого, храните ингредиенты в отдельных контейнерах или пакетах. Нарежьте огурцы и другие овощи заранее, но залейте их водой и меняйте воду каждые два-три дня, чтобы предотвратить высыхание. Заправку для салата также храните отдельно и добавляйте ее непосредственно перед подачей.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Топ-5 культовых конфет времён СССР, которые помнят все
Еда и рецепты
Топ-5 культовых конфет времён СССР, которые помнят все Аудио 
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Зарубежный
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле Аудио 
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Запад просчитал три сценария окончания войны и послевоенного будущего для Киева Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Последние материалы
Черешня, персики и абрикосы под угрозой дефицита? Как заморозки повлияли на цены
Монстр из прошлого: Юпитер — далеко не такой, как мы думали, и его прошлое пугает Землю
Не спешите начинать ремонт, пока не узнаете эти нюансы
Едите фрукты и соки? Внутри может скрываться враг посерьёзнее вирусов
Вечнозелёная красота вокруг дома — лучшие хвойники для вашего участка
Самые удачные авто 2025 года: что покупают и чем довольны
Пляжи Анапы закрыты: шокирующие последствия разлива нефтепродуктов после крушения танкеров
Конфликт на грядке: кого нельзя сажать рядом с огурцами
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Сетку на радиатор поставил — машину сняли с учёта: новые штрафы уже действуют
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.