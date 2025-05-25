Как сохранить хрустящие и крепкие огурцы до 10 дней: откройте тайну свежести

2:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите, чтобы ваши огурцы оставались хрустящими и свежими дольше? Попробуйте простой трюк, который поможет избежать лишних отходов.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Огурцы

Как сохранить огурцы свежими и хрустящими до 10 дней

Огурцы — это не только вкусный, но и полезный продукт. В зависимости от сорта и части плода они содержат различные питательные вещества, такие как витамины, минералы и антиоксиданты. Например, белый огурец богат сахарами, полифенолами, флавоноидами и танинами, а зеленый — белком и железом. Дикий огурец отличается высоким содержанием витамина С, магния, кальция и кислоты.

Однако огурцы быстро портятся, даже если хранить их в холодильнике. Чтобы продлить срок их хранения до 10 дней, можно воспользоваться простым методом.

По словам эксперта по безопасности и хранению продуктов Криса Хассала из Virtual College by Netex, многие люди допускают одну и ту же ошибку: они не знают, как правильно хранить огурцы. Из-за этого они быстро становятся мягкими и вялыми. пишет oloygeia.gr.

Хитрость с бумажным полотенцем для сохранения свежести огурцов

Крис рекомендует мыть огурцы прохладной водой и вытирать их бумажными полотенцами, чтобы удалить микробы. Затем он советует заворачивать огурцы в кухонную бумагу перед тем, как положить их в холодильник. Это поможет удалить лишнюю влагу, которая способствует порче овощей.

Эксперты из The Kitchn также попробовали этот метод и пришли к выводу, что он действительно работает. Они завернули огурцы в бумажные полотенца и поместили их в свободный пластиковый пакет. На седьмой день большинство огурцов были твердыми и не имели признаков порчи. На десятый день некоторые огурцы начали размягчаться, но в целом метод оказался эффективным.

Как хранить ингредиенты для салата, чтобы они оставались свежими

Кроме того, Крис советует не хранить ингредиенты для салата вместе до момента их использования. Если вы заранее смешаете все ингредиенты, они могут размокнуть, особенно если вы добавили заправку.

Чтобы избежать этого, храните ингредиенты в отдельных контейнерах или пакетах. Нарежьте огурцы и другие овощи заранее, но залейте их водой и меняйте воду каждые два-три дня, чтобы предотвратить высыхание. Заправку для салата также храните отдельно и добавляйте ее непосредственно перед подачей.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

