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Как есть картофель и не испортить уровень сахара в крови: 5 гениальных способов от диетолога

2:03
Еда

Картофель — популярный продукт, который часто оказывается под запретом для людей, следящих за уровнем сахара в крови. Однако диетолог и специалист по ожирению Арианна Амини поделилась советами, как наслаждаться картофелем без вреда для здоровья.

картофель
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
картофель

По словам Амини, все углеводы могут повышать уровень глюкозы в крови. Но есть несколько способов, которые помогут избежать скачков сахара:

  1. Выбирайте картофель с низким гликемическим индексом. Например, "восковой" мальковый картофель (гликемический индекс 50-60) лучше, чем сорта Рассет или Айдахо (гликемический индекс 80-110).
  2. Готовьте картофель правильно. Варёный картофель имеет более низкий гликемический индекс, чем запечённый или приготовленный на пару. Например, гликемический индекс варёного картофеля Рассет составляет около 80, а запечённого — около 110.
  3. Охладите картофель перед употреблением. После варки картофель нужно остудить. Это снизит гликемический индекс на 25-30%. При этом, даже если вы разогреете картофель, его полезные свойства сохранятся.
  4. Добавьте жир и белок. Жир и белок замедляют усвоение углеводов, что помогает избежать резких скачков уровня глюкозы. Например, сыр или оливковое масло сделают блюдо более сытным и полезным.
  5. Добавьте уксус. Уксус (содержащий уксусную кислоту) может снизить гликемический индекс картофеля на 43%. Добавьте 15-20 мл уксуса до или после варки.

Эти советы помогут наслаждаться картофелем, не рискуя уровнем сахара в крови. Однако помните, что важно учитывать индивидуальные особенности организма и проконсультироваться с врачом перед внесением изменений в рацион, пишет oloygeia.gr.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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