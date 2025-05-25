Как есть картофель и не испортить уровень сахара в крови: 5 гениальных способов от диетолога

Картофель — популярный продукт, который часто оказывается под запретом для людей, следящих за уровнем сахара в крови. Однако диетолог и специалист по ожирению Арианна Амини поделилась советами, как наслаждаться картофелем без вреда для здоровья.
По словам Амини, все углеводы могут повышать уровень глюкозы в крови. Но есть несколько способов, которые помогут избежать скачков сахара:
Эти советы помогут наслаждаться картофелем, не рискуя уровнем сахара в крови. Однако помните, что важно учитывать индивидуальные особенности организма и проконсультироваться с врачом перед внесением изменений в рацион, пишет oloygeia.gr.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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