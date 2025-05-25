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Три ореха, которые с лёгкостью заменят яйца: узнайте, как повысить уровень белка в вашем рационе

2:17
Еда

Орехи — это отличный источник белка, который можно использовать для перекусов или как часть основного рациона. Они помогают поддерживать энергию, работоспособность и способствуют восстановлению организма. Орехи могут стать альтернативой яйцам, которые также являются богатым источником белка, но имеют свои особенности. Рассмотрим три самых полезных ореха с высоким содержанием белка и их преимущества для здоровья.

миндаль
Фото: unsplash.com by Juan José Valencia Antía juanantia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
миндаль

Арахис

Арахис содержит около 7 граммов белка на порцию весом 29 граммов. Он также богат клетчаткой, витаминами и минералами. Арахис полезен для сердца, помогает контролировать уровень сахара в крови и защищает от некоторых видов рака благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Он содержит мононенасыщенные жирные кислоты, которые снижают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышают уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП). Кроме того, арахис — один из немногих источников ресвератрола, который защищает клетки от повреждений и старения.

Миндаль

Миндаль — это еще один орех, который может стать заменой яйцам по содержанию белка. В 23 миндальных орехах содержится около 6 граммов белка и 3,5 грамма клетчатки. Миндаль богат антиоксидантами, которые защищают организм от окислительного стресса. Коричневая кожура миндаля особенно полезна, так как содержит самую высокую концентрацию антиоксидантов.

Фисташки

Фисташки Эгина содержат 6 граммов белка на порцию. Они также богаты калием, витамином B6 и марганцем. Фисташки содержат больше незаменимых аминокислот, чем другие орехи, что делает их ценным источником белка. Они улучшают здоровье кишечника, способствуя росту полезных бактерий, пишет dnews.gr.

Орехи — это полезный и питательный продукт, который может стать отличным дополнением к рациону. Они содержат белок, клетчатку, антиоксиданты и витамины, что делает их незаменимыми для поддержания здоровья.

Уточнения

Миндаль (миндальный орех) — съедобные ядра семян или сами семена одноимённого растения. 

Ара́хис культу́рный, арахис подзе́мный или земляно́й оре́х (лат. Árachis hypogaéa) — растение; вид рода Арахис семейства Бобовые (Fabaceae), важная сельскохозяйственная культура, возделываемая в промышленных масштабах ради съедобных семян.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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