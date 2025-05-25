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Нежные лепешки, которые заменят лаваш: готовим с простыми ингредиентами

1:15
Еда

Лепешки по этому рецепту получаются мягкими, ароматными и вкусными. Они остаются свежими несколько дней, если их хранить в пакете, и не теряют своих качеств после заморозки. Из такого же теста можно приготовить чебуреки, обжарив их во фритюре.

Лаваш
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш

Для приготовления лепешек понадобятся следующие ингредиенты:

  • 350 граммов муки
  • 200 миллилитров кипятка
  • 1 чайная ложка соли (без горки)
  • 2 столовые ложки растительного масла

Процесс приготовления прост и не требует сложных навыков:

  1. В миску просеять муку, добавить соль, растительное масло и кипяток.
  2. Перемешать ложкой, затем руками до однородности.
  3. Оставить тесто в пакете на 30 минут.
  4. Достать тесто, вымешать на доске и разделить на части.
  5. Раскатать лепешки максимально тонко.
  6. Разогреть сковороду и выложить лепешку.
  7. Обжарить с двух сторон до появления пузырьков.
  8. Сразу же смочить водой и накрыть полотенцем.

Благодаря этому рецепту можно быстро и легко приготовить вкусные лепешки, которые станут отличным дополнением к любому блюду.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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