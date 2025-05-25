Нежные лепешки, которые заменят лаваш: готовим с простыми ингредиентами

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Лепешки по этому рецепту получаются мягкими, ароматными и вкусными. Они остаются свежими несколько дней, если их хранить в пакете, и не теряют своих качеств после заморозки. Из такого же теста можно приготовить чебуреки, обжарив их во фритюре.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаваш

Для приготовления лепешек понадобятся следующие ингредиенты:

350 граммов муки

200 миллилитров кипятка

1 чайная ложка соли (без горки)

2 столовые ложки растительного масла

Процесс приготовления прост и не требует сложных навыков:

В миску просеять муку, добавить соль, растительное масло и кипяток. Перемешать ложкой, затем руками до однородности. Оставить тесто в пакете на 30 минут. Достать тесто, вымешать на доске и разделить на части. Раскатать лепешки максимально тонко. Разогреть сковороду и выложить лепешку. Обжарить с двух сторон до появления пузырьков. Сразу же смочить водой и накрыть полотенцем.

Благодаря этому рецепту можно быстро и легко приготовить вкусные лепешки, которые станут отличным дополнением к любому блюду.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

