Нежные лепешки, которые заменят лаваш: готовим с простыми ингредиентами

Лепешки по этому рецепту получаются мягкими, ароматными и вкусными. Они остаются свежими несколько дней, если их хранить в пакете, и не теряют своих качеств после заморозки. Из такого же теста можно приготовить чебуреки, обжарив их во фритюре.
Для приготовления лепешек понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления прост и не требует сложных навыков:
Благодаря этому рецепту можно быстро и легко приготовить вкусные лепешки, которые станут отличным дополнением к любому блюду.
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.
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