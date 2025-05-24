Столовая СССР: секрет борща из алюминиевого бака

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

В советских столовых борщ — это не просто суп, а символ общности и простоты.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Борщ

Его варили в больших алюминиевых баках, которые можно было увидеть в каждой производственной или школьной столовой.

Почему алюминиевый бак?

Алюминий — лёгкий и хорошо проводит тепло, что позволяло быстро и равномерно варить большие объёмы пищи для сотен людей. Такой бак был не только практичен, но и долговечен, несмотря на частое использование и мытьё.

Секрет вкуса

Борщ в столовой СССР отличался насыщенным, но простым вкусом. Свекла, капуста, морковь и томатная паста — основные ингредиенты, которые варились вместе часами, наполняя помещение ароматом домашнего уюта.

Важным секретом была длительная варка в одном большом баке, что позволяло ингредиентам полностью раскрыться и дать глубокий вкус, а также лёгкая кислинка от кислой капусты или томатов.

Как это было

Каждое утро повара приходили на кухню, загружали бак овощами, мясом и специями и надолго оставляли его на плите. Люди знали: пришли в столовую — значит, будет вкусный и сытный обед.

Борщ из алюминиевого бака — это память

Сегодня в домашних условиях редко встретишь такие размеры порций и такой способ приготовления. Но вкус и атмосфера тех столовых остались в сердцах многих поколений — как символ простой и надёжной еды.