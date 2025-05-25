На праздничный стол — паштет, который не стыдно подать к игристому

Этот паштет точно стоит приготовить хотя бы раз — чтобы понять, как простой набор продуктов превращается в ресторанную закуску. Здесь всё сбалансировано: мягкая куриная печень, сладкие яблоки, душистый тимьян и щепотка шалфея. А коньяк добавляет богатства вкусу — будто на столе не домашняя баночка, а деликатес с винной карты.
Идеально подойдёт к хрустящему багету, гренкам или просто как закуска в праздники и в будни.
Куриная печенка — 450 г
Сливочное масло — 150 г
Бекон — 2 ломтика
Шалот (или обычный лук) — 4 маленьких или 1 большая
Чеснок — 1 зубчик
Яблоко — 1 крупное (лучше кислое, например, гренни смит)
Тимьян — 10 веточек
Шалфей — 3 веточки
Коньяк или бренди — 1/4 стакана
Соль, чёрный перец — по вкусу
Топлёное масло — 1/4 стакана (по желанию, для хранения)
1. Подготовка
Печенку промойте, срежьте прожилки. Бекон мелко нарежьте. Лук и чеснок — тоже. Яблоко очистите и нарежьте кубиками. Листочки тимьяна снимите, шалфей мелко порубите.
2. Обжарка
На сковороде растопите немного сливочного масла, обжарьте бекон до румяности. Добавьте лук и чеснок — доведите до мягкости.
3. Главное — не пережарить
Добавьте печень, яблоки, травы. Жарьте 5-7 минут, помешивая. Печенка должна остаться чуть розоватой внутри — иначе станет зернистой.
4. Коньячный штрих
Переложите всё в чашу блендера. На сковороду влейте коньяк, дайте покипеть минуту — и тоже в блендер. Посолите, поперчите.
5. Доводим до идеала
Измельчите до гладкой текстуры. Введите остатки сливочного масла и снова пробейте до однородности.
6. Храним красиво
Разложите в баночки или формочки. При желании залейте растопленным топлёным маслом. Уберите в холодильник минимум на 8 часов. Перед подачей дайте постоять при комнатной температуре полчаса.
Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.
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