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На праздничный стол — паштет, который не стыдно подать к игристому

2:21
Еда

Этот паштет точно стоит приготовить хотя бы раз — чтобы понять, как простой набор продуктов превращается в ресторанную закуску. Здесь всё сбалансировано: мягкая куриная печень, сладкие яблоки, душистый тимьян и щепотка шалфея. А коньяк добавляет богатства вкусу — будто на столе не домашняя баночка, а деликатес с винной карты.

Паштет
Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Паштет

Идеально подойдёт к хрустящему багету, гренкам или просто как закуска в праздники и в будни.

Вам понадобится:

  • Куриная печенка — 450 г

  • Сливочное масло — 150 г

  • Бекон — 2 ломтика

  • Шалот (или обычный лук) — 4 маленьких или 1 большая

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Яблоко — 1 крупное (лучше кислое, например, гренни смит)

  • Тимьян — 10 веточек

  • Шалфей — 3 веточки

  • Коньяк или бренди — 1/4 стакана

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

  • Топлёное масло — 1/4 стакана (по желанию, для хранения)

Как готовить:

1. Подготовка

Печенку промойте, срежьте прожилки. Бекон мелко нарежьте. Лук и чеснок — тоже. Яблоко очистите и нарежьте кубиками. Листочки тимьяна снимите, шалфей мелко порубите.

2. Обжарка

На сковороде растопите немного сливочного масла, обжарьте бекон до румяности. Добавьте лук и чеснок — доведите до мягкости.

3. Главное — не пережарить

Добавьте печень, яблоки, травы. Жарьте 5-7 минут, помешивая. Печенка должна остаться чуть розоватой внутри — иначе станет зернистой.

4. Коньячный штрих

Переложите всё в чашу блендера. На сковороду влейте коньяк, дайте покипеть минуту — и тоже в блендер. Посолите, поперчите.

5. Доводим до идеала

Измельчите до гладкой текстуры. Введите остатки сливочного масла и снова пробейте до однородности.

6. Храним красиво

Разложите в баночки или формочки. При желании залейте растопленным топлёным маслом. Уберите в холодильник минимум на 8 часов. Перед подачей дайте постоять при комнатной температуре полчаса.

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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