Как не попасть на хряка: выбираем сало по запаху и цвету

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы сало получилось мягким, ароматным и хранилось долго, важно начать с правильного выбора. Лучшее — на фермерском рынке или в проверенном мясном магазине.

Фото: Own work by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сало

Что искать:

Цвет — белый или розоватый, без пятен.

Шкурка — гладкая, тонкая, без щетины.

Запах — нежный, сладковатый. Если резкий или "свинячий" — сало от хряка, не берите.

Проба на мягкость — легко прокалывается ножом или вилкой.

После покупки — промыть, обсушить и приступать к засолке.

Какие специи подойдут:

соль (много не бывает — сало возьмёт, сколько нужно)

чеснок

лавровый лист

перец, укроп, тмин

луковая шелуха (для аромата копчения)

немного сахара

Способы засолки:

1. Сухой посол

Быстро и просто: натереть сало солью, перцем, чесноком, убрать в холодильник. Готово за 3-4 дня. Хранится — до месяца.

2. В рассоле

Дольше, но нежнее: сварить тузлук, залить сало в банке, подержать при комнатной температуре 3 дня, потом убрать в холодильник. Хранится — до года.

3. Варка в луковой шелухе

Если есть сомнения в качестве — этот способ надёжнее. Варим сало в отваре шелухи и специй, потом натираем чесноком. Цвет — как у копчёного.

Простой рецепт с чесноком:

1 кг сала

200 г соли

20 г перца

1/2 головки чеснока

Сделать надрезы, натереть специями, в каждый надрез — дольку чеснока. Убрать в холодильник на 3-4 дня. Потом можно заморозить.

Сало можно делать хоть на каждый сезон: зимой — с пряностями и варкой, летом — в сухом посоле. Главное — использовать качественный продукт и щедрую руку со специями.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

