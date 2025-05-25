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Как не попасть на хряка: выбираем сало по запаху и цвету

1:56
Еда

Чтобы сало получилось мягким, ароматным и хранилось долго, важно начать с правильного выбора. Лучшее — на фермерском рынке или в проверенном мясном магазине.

Сало
Фото: Own work by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сало

Что искать:

  • Цвет — белый или розоватый, без пятен.

  • Шкурка — гладкая, тонкая, без щетины.

  • Запах — нежный, сладковатый. Если резкий или "свинячий" — сало от хряка, не берите.

  • Проба на мягкость — легко прокалывается ножом или вилкой.

После покупки — промыть, обсушить и приступать к засолке.

Какие специи подойдут:

  • соль (много не бывает — сало возьмёт, сколько нужно)

  • чеснок

  • лавровый лист

  • перец, укроп, тмин

  • луковая шелуха (для аромата копчения)

  • немного сахара

Способы засолки:

1. Сухой посол

Быстро и просто: натереть сало солью, перцем, чесноком, убрать в холодильник. Готово за 3-4 дня. Хранится — до месяца.

2. В рассоле

Дольше, но нежнее: сварить тузлук, залить сало в банке, подержать при комнатной температуре 3 дня, потом убрать в холодильник. Хранится — до года.

3. Варка в луковой шелухе

Если есть сомнения в качестве — этот способ надёжнее. Варим сало в отваре шелухи и специй, потом натираем чесноком. Цвет — как у копчёного.

Простой рецепт с чесноком:

  • 1 кг сала

  • 200 г соли

  • 20 г перца

  • 1/2 головки чеснока
    Сделать надрезы, натереть специями, в каждый надрез — дольку чеснока. Убрать в холодильник на 3-4 дня. Потом можно заморозить.

Сало можно делать хоть на каждый сезон: зимой — с пряностями и варкой, летом — в сухом посоле. Главное — использовать качественный продукт и щедрую руку со специями.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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