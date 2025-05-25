Забудьте про картошку: этот вариант Мимозы вкуснее классики

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот вариант "Мимозы" переворачивает привычное с ног на голову — никакой картошки и моркови, только воздушные слои, контраст вкусов и лёгкость в каждом кусочке.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат

Вместо плотных корнеплодов — сладкий крымский лук для хруста и зеленое яблоко для кислинки. А майонез мы делаем "умнее": смешиваем с греческим йогуртом и горчицей. Получается свежо и нежирно.

Что нужно (на 6 порций):

тунец консервированный — 240 г

яйца — 4 шт.

лук красный — 100 г

яблоко зелёное — 1 шт.

сыр — 100 г

сливочное масло — 50 г

майонез — 100 г

греческий йогурт — 100 г

горчица дижонская — 1 ч. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

укроп, соль

Как готовить:

Отварите яйца (10 минут после закипания), остудите. Сливочное масло заранее уберите в морозилку. Нарежьте лук мелким кубиком, тунец разомните. Смешайте майонез, йогурт, горчицу и щепотку соли. Разделите яйца: белки — на крупной терке, желтки — позже на мелкой. Белки смешайте с ложкой заправки и уложите первым слоем. Следом натертый сыр и замороженное сливочное масло — прямо на сыр, как снежный слой. Затем — слой тунца, сверху чуть заправки, потом нарезанный лук. Яблоко натрите, сбрызните лимоном и уложите сверху. Снова немного соуса. Финальный штрих — желтки и мелко рубленый укроп по краям. Перед подачей салату нужно немного постоять, чтобы слои "поженились".

Этот салат — лёгкая альтернатива тяжёлой классике. Пикантный, многослойный, с хрустинкой и ноткой свежести.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

