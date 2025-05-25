Забудьте про картошку: этот вариант Мимозы вкуснее классики

Этот вариант "Мимозы" переворачивает привычное с ног на голову — никакой картошки и моркови, только воздушные слои, контраст вкусов и лёгкость в каждом кусочке.
Вместо плотных корнеплодов — сладкий крымский лук для хруста и зеленое яблоко для кислинки. А майонез мы делаем "умнее": смешиваем с греческим йогуртом и горчицей. Получается свежо и нежирно.
тунец консервированный — 240 г
яйца — 4 шт.
лук красный — 100 г
яблоко зелёное — 1 шт.
сыр — 100 г
сливочное масло — 50 г
майонез — 100 г
греческий йогурт — 100 г
горчица дижонская — 1 ч. л.
лимонный сок — 1 ч. л.
укроп, соль
Отварите яйца (10 минут после закипания), остудите. Сливочное масло заранее уберите в морозилку.
Нарежьте лук мелким кубиком, тунец разомните. Смешайте майонез, йогурт, горчицу и щепотку соли.
Разделите яйца: белки — на крупной терке, желтки — позже на мелкой. Белки смешайте с ложкой заправки и уложите первым слоем.
Следом натертый сыр и замороженное сливочное масло — прямо на сыр, как снежный слой.
Затем — слой тунца, сверху чуть заправки, потом нарезанный лук.
Яблоко натрите, сбрызните лимоном и уложите сверху. Снова немного соуса.
Финальный штрих — желтки и мелко рубленый укроп по краям. Перед подачей салату нужно немного постоять, чтобы слои "поженились".
Этот салат — лёгкая альтернатива тяжёлой классике. Пикантный, многослойный, с хрустинкой и ноткой свежести.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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