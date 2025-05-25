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Забудьте про картошку: этот вариант Мимозы вкуснее классики

1:53
Еда

Этот вариант "Мимозы" переворачивает привычное с ног на голову — никакой картошки и моркови, только воздушные слои, контраст вкусов и лёгкость в каждом кусочке.

Салат
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат

Вместо плотных корнеплодов — сладкий крымский лук для хруста и зеленое яблоко для кислинки. А майонез мы делаем "умнее": смешиваем с греческим йогуртом и горчицей. Получается свежо и нежирно.

Что нужно (на 6 порций):

  • тунец консервированный — 240 г

  • яйца — 4 шт.

  • лук красный — 100 г

  • яблоко зелёное — 1 шт.

  • сыр — 100 г

  • сливочное масло — 50 г

  • майонез — 100 г

  • греческий йогурт — 100 г

  • горчица дижонская — 1 ч. л.

  • лимонный сок — 1 ч. л.

  • укроп, соль

Как готовить:

  1. Отварите яйца (10 минут после закипания), остудите. Сливочное масло заранее уберите в морозилку.

  2. Нарежьте лук мелким кубиком, тунец разомните. Смешайте майонез, йогурт, горчицу и щепотку соли.

  3. Разделите яйца: белки — на крупной терке, желтки — позже на мелкой. Белки смешайте с ложкой заправки и уложите первым слоем.

  4. Следом натертый сыр и замороженное сливочное масло — прямо на сыр, как снежный слой.

  5. Затем — слой тунца, сверху чуть заправки, потом нарезанный лук.

  6. Яблоко натрите, сбрызните лимоном и уложите сверху. Снова немного соуса.

  7. Финальный штрих — желтки и мелко рубленый укроп по краям. Перед подачей салату нужно немного постоять, чтобы слои "поженились".

Этот салат — лёгкая альтернатива тяжёлой классике. Пикантный, многослойный, с хрустинкой и ноткой свежести.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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