Фруктовый салат, от которого не оторваться: секрет в одном шарике

Зачем ждать лета, если салат с мороженым можно собрать из фруктов, которые уже лежат у вас в холодильнике? Этот десерт — не просто освежающий перекус, а настоящая радость для глаз, вкуса и гостей. Готовится быстро, выглядит празднично, а вариации — бесконечны.

Фото: commons.wikimedia.org by Mạnh An, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фруктовый салат

Что понадобится (на 3 порции):

Персик — 3 шт. (вне сезона подойдут консервированные, без сиропа)

Апельсин — 1 шт.

Грейпфрут — 1 шт.

Груша — 1 шт.

Дыня — 1/4 шт. (или замените на манго)

Цедра лимона — 2 ч. л.

Апельсиновый ликер — 6 ст. л. (или сироп — для детей)

Мёд — 1 ч. л.

Сливочное мороженое — 250 г

Как готовить:

1. Цитрусовая база.

Очистите апельсин и грейпфрут, уберите плёнки и косточки. Мякоть нарежьте, полейте мёдом и оставьте на полчаса.

2. Персики.

На пару минут — в кипяток, затем — в холодную воду. Так кожица снимется легче. Нарежьте кубиками.

3. Остальные фрукты.

Грушу и дыню нарежьте так же, кубиками или шариками, если есть ложка-нуазетка.

4. Смешиваем.

Сложите всё в миску и аккуратно перемешайте. Разложите по креманкам или бокалам.

5. Финальный штрих.

Добавьте по 2 шарика мороженого в каждую порцию, полейте ликёром или сиропом. Посыпьте лимонной цедрой и украсьте мятой.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

