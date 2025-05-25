Фруктовый салат, от которого не оторваться: секрет в одном шарике

Зачем ждать лета, если салат с мороженым можно собрать из фруктов, которые уже лежат у вас в холодильнике? Этот десерт — не просто освежающий перекус, а настоящая радость для глаз, вкуса и гостей. Готовится быстро, выглядит празднично, а вариации — бесконечны.
Персик — 3 шт. (вне сезона подойдут консервированные, без сиропа)
Апельсин — 1 шт.
Грейпфрут — 1 шт.
Груша — 1 шт.
Дыня — 1/4 шт. (или замените на манго)
Цедра лимона — 2 ч. л.
Апельсиновый ликер — 6 ст. л. (или сироп — для детей)
Мёд — 1 ч. л.
Сливочное мороженое — 250 г
1. Цитрусовая база.
Очистите апельсин и грейпфрут, уберите плёнки и косточки. Мякоть нарежьте, полейте мёдом и оставьте на полчаса.
2. Персики.
На пару минут — в кипяток, затем — в холодную воду. Так кожица снимется легче. Нарежьте кубиками.
3. Остальные фрукты.
Грушу и дыню нарежьте так же, кубиками или шариками, если есть ложка-нуазетка.
4. Смешиваем.
Сложите всё в миску и аккуратно перемешайте. Разложите по креманкам или бокалам.
5. Финальный штрих.
Добавьте по 2 шарика мороженого в каждую порцию, полейте ликёром или сиропом. Посыпьте лимонной цедрой и украсьте мятой.
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
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