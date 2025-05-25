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Фруктовый салат, от которого не оторваться: секрет в одном шарике

Еда

Зачем ждать лета, если салат с мороженым можно собрать из фруктов, которые уже лежат у вас в холодильнике? Этот десерт — не просто освежающий перекус, а настоящая радость для глаз, вкуса и гостей. Готовится быстро, выглядит празднично, а вариации — бесконечны.

Фруктовый салат
Фото: commons.wikimedia.org by Mạnh An, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фруктовый салат

Что понадобится (на 3 порции):

  • Персик — 3 шт. (вне сезона подойдут консервированные, без сиропа)

  • Апельсин — 1 шт.

  • Грейпфрут — 1 шт.

  • Груша — 1 шт.

  • Дыня — 1/4 шт. (или замените на манго)

  • Цедра лимона — 2 ч. л.

  • Апельсиновый ликер — 6 ст. л. (или сироп — для детей)

  • Мёд — 1 ч. л.

  • Сливочное мороженое — 250 г

Как готовить:

1. Цитрусовая база.
Очистите апельсин и грейпфрут, уберите плёнки и косточки. Мякоть нарежьте, полейте мёдом и оставьте на полчаса.

2. Персики.
На пару минут — в кипяток, затем — в холодную воду. Так кожица снимется легче. Нарежьте кубиками.

3. Остальные фрукты.
Грушу и дыню нарежьте так же, кубиками или шариками, если есть ложка-нуазетка.

4. Смешиваем.
Сложите всё в миску и аккуратно перемешайте. Разложите по креманкам или бокалам.

5. Финальный штрих.
Добавьте по 2 шарика мороженого в каждую порцию, полейте ликёром или сиропом. Посыпьте лимонной цедрой и украсьте мятой.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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