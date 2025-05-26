Леденцы в духовке? Безе с конфетами, после которых вам не захочется обычных сладостей

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы думаете, что меренги — это просто сладкие белковые пирожные, то этот рецепт изменит ваше мнение. Добавьте в них немного измельчённых леденцов — и получите не просто безе, а настоящие хрустящие шедевры с неожиданными вкусовыми акцентами. Такие угощения понравятся и детям, и взрослым. А ещё - это отличный способ использовать залежавшиеся конфеты.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ безе

Ингредиенты

Яичные белки — 2 шт.

Соль — 1/8 ч. л.

Лимонная кислота — 1/8 ч. л.

Сахар — половина стакана

Леденцы — 2-3 шт.

Пошаговый рецепт

Подготовка леденцов. Измельчите конфеты в крошку — можно воспользоваться скалкой или кухонным молотком. Не стоит перемалывать в пыль — нужна текстура. Взбивание. Взбейте белки до лёгкой пены. Добавьте щепотку соли и лимонную кислоту. Взбивайте до появления мягких пиков. Сладкий подъём. Продолжая взбивать, постепенно всыпайте сахар. Через 7 минут вы получите плотную, глянцевую массу, которая отлично держит форму. Формирование. Выложите белковую массу чайной ложкой на застеленный пергаментом противень. Сверху посыпьте каждую порцию измельчёнными леденцами. Выпекание. Поставьте в разогретую до 100°C духовку. Выпекайте 1,5 часа. Меренги должны подсохнуть, но остаться белыми. Остывание. Выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте безе остывать ещё минимум на час. Это сохранит хруст и форму.

Леденцы придают меренгам карамельную пикантность и легкий фруктовый шлейф. А если использовать разноцветные — получится ещё и невероятно красиво. Такие пирожные идеально подойдут для чаепития, подарков или детских праздников. Готовьте с фантазией — и результат порадует.

Уточнения

Безе́ (фр baiser «целовать»), мере́нга (фр. meringue) — французское пирожное из запечённых взбитых яичных белков с сахаром.

