Если вы думаете, что меренги — это просто сладкие белковые пирожные, то этот рецепт изменит ваше мнение. Добавьте в них немного измельчённых леденцов — и получите не просто безе, а настоящие хрустящие шедевры с неожиданными вкусовыми акцентами. Такие угощения понравятся и детям, и взрослым. А ещё - это отличный способ использовать залежавшиеся конфеты.
Яичные белки — 2 шт.
Соль — 1/8 ч. л.
Лимонная кислота — 1/8 ч. л.
Сахар — половина стакана
Леденцы — 2-3 шт.
Подготовка леденцов. Измельчите конфеты в крошку — можно воспользоваться скалкой или кухонным молотком. Не стоит перемалывать в пыль — нужна текстура.
Взбивание. Взбейте белки до лёгкой пены. Добавьте щепотку соли и лимонную кислоту. Взбивайте до появления мягких пиков.
Сладкий подъём. Продолжая взбивать, постепенно всыпайте сахар. Через 7 минут вы получите плотную, глянцевую массу, которая отлично держит форму.
Формирование. Выложите белковую массу чайной ложкой на застеленный пергаментом противень. Сверху посыпьте каждую порцию измельчёнными леденцами.
Выпекание. Поставьте в разогретую до 100°C духовку. Выпекайте 1,5 часа. Меренги должны подсохнуть, но остаться белыми.
Остывание. Выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте безе остывать ещё минимум на час. Это сохранит хруст и форму.
Леденцы придают меренгам карамельную пикантность и легкий фруктовый шлейф. А если использовать разноцветные — получится ещё и невероятно красиво. Такие пирожные идеально подойдут для чаепития, подарков или детских праздников. Готовьте с фантазией — и результат порадует.
Безе́ (фр baiser «целовать»), мере́нга (фр. meringue) — французское пирожное из запечённых взбитых яичных белков с сахаром.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.