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Леденцы в духовке? Безе с конфетами, после которых вам не захочется обычных сладостей

2:06
Еда

Если вы думаете, что меренги — это просто сладкие белковые пирожные, то этот рецепт изменит ваше мнение. Добавьте в них немного измельчённых леденцов — и получите не просто безе, а настоящие хрустящие шедевры с неожиданными вкусовыми акцентами. Такие угощения понравятся и детям, и взрослым. А ещё - это отличный способ использовать залежавшиеся конфеты.

безе
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
безе

Ингредиенты

  • Яичные белки — 2 шт.

  • Соль — 1/8 ч. л.

  • Лимонная кислота — 1/8 ч. л.

  • Сахар — половина стакана

  • Леденцы — 2-3 шт.

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка леденцов. Измельчите конфеты в крошку — можно воспользоваться скалкой или кухонным молотком. Не стоит перемалывать в пыль — нужна текстура.

  2. Взбивание. Взбейте белки до лёгкой пены. Добавьте щепотку соли и лимонную кислоту. Взбивайте до появления мягких пиков.

  3. Сладкий подъём. Продолжая взбивать, постепенно всыпайте сахар. Через 7 минут вы получите плотную, глянцевую массу, которая отлично держит форму.

  4. Формирование. Выложите белковую массу чайной ложкой на застеленный пергаментом противень. Сверху посыпьте каждую порцию измельчёнными леденцами.

  5. Выпекание. Поставьте в разогретую до 100°C духовку. Выпекайте 1,5 часа. Меренги должны подсохнуть, но остаться белыми.

  6. Остывание. Выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте безе остывать ещё минимум на час. Это сохранит хруст и форму.

Леденцы придают меренгам карамельную пикантность и легкий фруктовый шлейф. А если использовать разноцветные — получится ещё и невероятно красиво. Такие пирожные идеально подойдут для чаепития, подарков или детских праздников. Готовьте с фантазией — и результат порадует.

Уточнения

Безе́ (фр  baiser «целовать»), мере́нга (фр. meringue) — французское пирожное из запечённых взбитых яичных белков с сахаром.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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