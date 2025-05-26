Эти рулетики уничтожают стереотип о сухой говядине: всего 35 минут в духовке — и на столе шедевр

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясные рулетики — это не просто блюдо, а настоящая мясная симфония. В этом рецепте сочетаются всё: отбивные из говядины, оливки, сладкий болгарский перец, пряный маринад и насыщенный томатный соус. Мясо сначала маринуется в ароматной смеси с лимонным соком, травами и паприкой, затем обжаривается до румяности, а после — томится в духовке, насыщаясь вкусами соуса. Получается изысканно и очень сытно.

Фото: flickr. com by Larry Hoffman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кусок говядины

Ингредиенты (на 3 порции)

Говядина (мякоть) — 500 г

Перец болгарский (красный и жёлтый) — по 1 шт.

Оливки без косточек — 18 шт.

Лимон (сок) — половина

Оливковое масло — 4 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Томатная паста — 2 ч. л.

Базилик сушёный — щепотка

Паприка сладкая — щепотка

Паприка копчёная — щепотка

Травы прованские — щепотка

Вода — 150 мл

Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка мяса. Говядину нарезать на 6 кусочков, как на отбивные. Отбить с двух сторон под пищевой плёнкой, чтобы сохранить волокна. Маринад. В миске смешать сок лимона, 2 ст. л. масла, чеснок (через пресс), травы, паприку и базилик. Добавить мясо, перемешать и убрать в холодильник минимум на 1 час. Начинка. Болгарский перец нарезать полосками. На край каждого куска мяса выложить по 3 оливки и 2 полоски перца. Свернуть рулет и скрепить зубочисткой. Обжарка. Разогреть сковороду с оставшимся маслом. Обжарить рулетики до румяной корочки с двух сторон. Соус. Оставшийся перец нарезать кубиками. Смешать воду с томатной пастой и перелить в форму для запекания. Добавить перец. Запекание. Удалить шпажки, выложить рулетики в форму с соусом. Запекать при 180°C около 35 минут. В процессе поливать рулетики соусом. Подача. Подавать горячими, щедро полив ароматным томатным соусом. Отлично сочетается с картофельным пюре или рисом.

Эти рулетики — как ресторанное блюдо, только дома. Пряный аромат трав, лёгкая копчёность паприки и контраст сладкого перца с солоноватыми оливками делают вкус ярким, насыщенным и многослойным. Подайте это блюдо к праздничному столу — и оно станет его главным героем.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

