Эти рулетики уничтожают стереотип о сухой говядине: всего 35 минут в духовке — и на столе шедевр

Мясные рулетики — это не просто блюдо, а настоящая мясная симфония. В этом рецепте сочетаются всё: отбивные из говядины, оливки, сладкий болгарский перец, пряный маринад и насыщенный томатный соус. Мясо сначала маринуется в ароматной смеси с лимонным соком, травами и паприкой, затем обжаривается до румяности, а после — томится в духовке, насыщаясь вкусами соуса. Получается изысканно и очень сытно.
Говядина (мякоть) — 500 г
Перец болгарский (красный и жёлтый) — по 1 шт.
Оливки без косточек — 18 шт.
Лимон (сок) — половина
Оливковое масло — 4 ст. л.
Чеснок — 1 зубчик
Томатная паста — 2 ч. л.
Базилик сушёный — щепотка
Паприка сладкая — щепотка
Паприка копчёная — щепотка
Травы прованские — щепотка
Вода — 150 мл
Соль — по вкусу
Подготовка мяса. Говядину нарезать на 6 кусочков, как на отбивные. Отбить с двух сторон под пищевой плёнкой, чтобы сохранить волокна.
Маринад. В миске смешать сок лимона, 2 ст. л. масла, чеснок (через пресс), травы, паприку и базилик. Добавить мясо, перемешать и убрать в холодильник минимум на 1 час.
Начинка. Болгарский перец нарезать полосками. На край каждого куска мяса выложить по 3 оливки и 2 полоски перца. Свернуть рулет и скрепить зубочисткой.
Обжарка. Разогреть сковороду с оставшимся маслом. Обжарить рулетики до румяной корочки с двух сторон.
Соус. Оставшийся перец нарезать кубиками. Смешать воду с томатной пастой и перелить в форму для запекания. Добавить перец.
Запекание. Удалить шпажки, выложить рулетики в форму с соусом. Запекать при 180°C около 35 минут. В процессе поливать рулетики соусом.
Подача. Подавать горячими, щедро полив ароматным томатным соусом. Отлично сочетается с картофельным пюре или рисом.
Эти рулетики — как ресторанное блюдо, только дома. Пряный аромат трав, лёгкая копчёность паприки и контраст сладкого перца с солоноватыми оливками делают вкус ярким, насыщенным и многослойным. Подайте это блюдо к праздничному столу — и оно станет его главным героем.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).
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