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Эти рулетики уничтожают стереотип о сухой говядине: всего 35 минут в духовке — и на столе шедевр

2:44
Еда

Мясные рулетики — это не просто блюдо, а настоящая мясная симфония. В этом рецепте сочетаются всё: отбивные из говядины, оливки, сладкий болгарский перец, пряный маринад и насыщенный томатный соус. Мясо сначала маринуется в ароматной смеси с лимонным соком, травами и паприкой, затем обжаривается до румяности, а после — томится в духовке, насыщаясь вкусами соуса. Получается изысканно и очень сытно.

Кусок говядины
Фото: flickr. com by Larry Hoffman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кусок говядины

Ингредиенты (на 3 порции)

  • Говядина (мякоть) — 500 г

  • Перец болгарский (красный и жёлтый) — по 1 шт.

  • Оливки без косточек — 18 шт.

  • Лимон (сок) — половина

  • Оливковое масло — 4 ст. л.

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Томатная паста — 2 ч. л.

  • Базилик сушёный — щепотка

  • Паприка сладкая — щепотка

  • Паприка копчёная — щепотка

  • Травы прованские — щепотка

  • Вода — 150 мл

  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка мяса. Говядину нарезать на 6 кусочков, как на отбивные. Отбить с двух сторон под пищевой плёнкой, чтобы сохранить волокна.

  2. Маринад. В миске смешать сок лимона, 2 ст. л. масла, чеснок (через пресс), травы, паприку и базилик. Добавить мясо, перемешать и убрать в холодильник минимум на 1 час.

  3. Начинка. Болгарский перец нарезать полосками. На край каждого куска мяса выложить по 3 оливки и 2 полоски перца. Свернуть рулет и скрепить зубочисткой.

  4. Обжарка. Разогреть сковороду с оставшимся маслом. Обжарить рулетики до румяной корочки с двух сторон.

  5. Соус. Оставшийся перец нарезать кубиками. Смешать воду с томатной пастой и перелить в форму для запекания. Добавить перец.

  6. Запекание. Удалить шпажки, выложить рулетики в форму с соусом. Запекать при 180°C около 35 минут. В процессе поливать рулетики соусом.

  7. Подача. Подавать горячими, щедро полив ароматным томатным соусом. Отлично сочетается с картофельным пюре или рисом.

Эти рулетики — как ресторанное блюдо, только дома. Пряный аромат трав, лёгкая копчёность паприки и контраст сладкого перца с солоноватыми оливками делают вкус ярким, насыщенным и многослойным. Подайте это блюдо к праздничному столу — и оно станет его главным героем.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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