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Эти баклажаны взрывают вкусом: идеальная закуска к шашлыкам. Попробуйте приготовить сами

2:09
Еда

Эти баклажаны — настоящее откровение! Пикантные, пряные, с лёгкой остринкой и глубокой овощной сладостью. После первой ложки вы воскликнете: "Какое мясо? Вот же оно — идеальное блюдо!" Обжаренные до золотистой корочки кусочки баклажанов впитывают в себя чесночный соус с перцем, уксусом и специями, превращаясь в закуску, от которой невозможно оторваться.

баклажаны
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
баклажаны

Ингредиенты

  • Баклажаны — 1,2 кг

  • Сладкий перец (очищенный) — 400 г

  • Чеснок — 5-10 зубчиков (по вкусу)

  • Острый перец свежий — 1 шт. (по вкусу)

  • Сахар — 30 г

  • Уксус 6% — 30 г

  • Соль — 1 ч. л. с горкой + по вкусу

  • Масло растительное — 30 г (для жарки и маринада)

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка баклажанов. Нарежьте баклажаны кружочками, брусочками или ломтиками. Посолите (1 ч. л. с горкой) и перемешайте. Оставьте на 30-120 минут, чтобы ушла горечь и выделился сок. Затем обсушите бумажными полотенцами.

  2. Обжарка. Обжарьте баклажаны порциями на сковороде с небольшим количеством масла до румяной мягкости.

  3. Соус. Перемелите сладкий перец, чеснок и острый перец на мясорубке или в блендере. Регулируйте остроту под себя.

  4. Сборка. Выложите жареные баклажаны в миску, залейте соусом, добавьте сахар, уксус, немного соли. Тщательно перемешайте.

  5. Подача. Можно подавать сразу — получится тёплая закуска. А можно охладить в холодильнике пару часов или оставить на ночь для насыщенного маринованного вкуса.

"Огонёк" — это универсальный рецепт. Хотите — ешьте тёплым, хотите — как холодную закуску. Он идеально подойдёт и к мясу, и к гарниру, и просто с ломтиком хлеба. Но будьте осторожны: как только попробуете один кусочек — остановиться будет невозможно.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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