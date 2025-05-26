Эти баклажаны взрывают вкусом: идеальная закуска к шашлыкам. Попробуйте приготовить сами

Эти баклажаны — настоящее откровение! Пикантные, пряные, с лёгкой остринкой и глубокой овощной сладостью. После первой ложки вы воскликнете: "Какое мясо? Вот же оно — идеальное блюдо!" Обжаренные до золотистой корочки кусочки баклажанов впитывают в себя чесночный соус с перцем, уксусом и специями, превращаясь в закуску, от которой невозможно оторваться.
Баклажаны — 1,2 кг
Сладкий перец (очищенный) — 400 г
Чеснок — 5-10 зубчиков (по вкусу)
Острый перец свежий — 1 шт. (по вкусу)
Сахар — 30 г
Уксус 6% — 30 г
Соль — 1 ч. л. с горкой + по вкусу
Масло растительное — 30 г (для жарки и маринада)
Подготовка баклажанов. Нарежьте баклажаны кружочками, брусочками или ломтиками. Посолите (1 ч. л. с горкой) и перемешайте. Оставьте на 30-120 минут, чтобы ушла горечь и выделился сок. Затем обсушите бумажными полотенцами.
Обжарка. Обжарьте баклажаны порциями на сковороде с небольшим количеством масла до румяной мягкости.
Соус. Перемелите сладкий перец, чеснок и острый перец на мясорубке или в блендере. Регулируйте остроту под себя.
Сборка. Выложите жареные баклажаны в миску, залейте соусом, добавьте сахар, уксус, немного соли. Тщательно перемешайте.
Подача. Можно подавать сразу — получится тёплая закуска. А можно охладить в холодильнике пару часов или оставить на ночь для насыщенного маринованного вкуса.
"Огонёк" — это универсальный рецепт. Хотите — ешьте тёплым, хотите — как холодную закуску. Он идеально подойдёт и к мясу, и к гарниру, и просто с ломтиком хлеба. Но будьте осторожны: как только попробуете один кусочек — остановиться будет невозможно.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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