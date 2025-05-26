Эти баклажаны взрывают вкусом: идеальная закуска к шашлыкам. Попробуйте приготовить сами

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти баклажаны — настоящее откровение! Пикантные, пряные, с лёгкой остринкой и глубокой овощной сладостью. После первой ложки вы воскликнете: "Какое мясо? Вот же оно — идеальное блюдо!" Обжаренные до золотистой корочки кусочки баклажанов впитывают в себя чесночный соус с перцем, уксусом и специями, превращаясь в закуску, от которой невозможно оторваться.

Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ баклажаны

Ингредиенты

Баклажаны — 1,2 кг

Сладкий перец (очищенный) — 400 г

Чеснок — 5-10 зубчиков (по вкусу)

Острый перец свежий — 1 шт. (по вкусу)

Сахар — 30 г

Уксус 6% — 30 г

Соль — 1 ч. л. с горкой + по вкусу

Масло растительное — 30 г (для жарки и маринада)

Пошаговый рецепт

Подготовка баклажанов. Нарежьте баклажаны кружочками, брусочками или ломтиками. Посолите (1 ч. л. с горкой) и перемешайте. Оставьте на 30-120 минут, чтобы ушла горечь и выделился сок. Затем обсушите бумажными полотенцами. Обжарка. Обжарьте баклажаны порциями на сковороде с небольшим количеством масла до румяной мягкости. Соус. Перемелите сладкий перец, чеснок и острый перец на мясорубке или в блендере. Регулируйте остроту под себя. Сборка. Выложите жареные баклажаны в миску, залейте соусом, добавьте сахар, уксус, немного соли. Тщательно перемешайте. Подача. Можно подавать сразу — получится тёплая закуска. А можно охладить в холодильнике пару часов или оставить на ночь для насыщенного маринованного вкуса.

"Огонёк" — это универсальный рецепт. Хотите — ешьте тёплым, хотите — как холодную закуску. Он идеально подойдёт и к мясу, и к гарниру, и просто с ломтиком хлеба. Но будьте осторожны: как только попробуете один кусочек — остановиться будет невозможно.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

