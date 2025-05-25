Как приготовить влажные и мягкие шоколадные брауни без глютена — 8 простых шагов к десерту вашей мечты

2:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт шоколадных брауни создан специально для тех, кто не употребляет глютен, но обожает сладкое и шоколадное. Десерт получается нежным, сочным и насыщенным.

Фото: flickr.com by Steph Laing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ брауни

Ингредиенты

Овсяная мука — 1,3 стакана

Пищевая сода — 3/4 ч. л.

Сливочное масло — 200 г

Сахар — 1,5 стакана

Какао-порошок — 1 ч. л. (просеять)

Яйца — 3 шт.

Соль — 2 щепотки

Ванилин — 1 ч. л.

Шоколадные капли — 1,5 стакана

Приготовление

Начните с растапливания масла на медленном огне. Как только оно станет жидким, добавьте сахар и перемешайте. Держите смесь на среднем огне еще полминуты, постоянно помешивая. Снимите кастрюлю с огня и добавьте какао, соль и ванилин. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Оставьте масло на несколько минут, чтобы оно немного остыло. В слегка остывшую смесь введите одно яйцо, интенсивно перемешивая венчиком до полного соединения. Затем по одному добавляйте оставшиеся яйца, продолжая взбивать, чтобы получить однородную жидкую массу. В отдельной миске смешайте овсяную муку и пищевую соду. Постепенно вводите сухие ингредиенты в жидкую смесь, аккуратно перемешивая лопаткой, чтобы избежать образования комков. Следующим шагом добавьте шоколадные капли и тщательно перемешайте, чтобы они равномерно распределились по всей массе. Смажьте форму для выпечки размером 24x24 см (или любую другую квадратную форму) сливочным маслом. Выстелите дно формы антипригарной бумагой. Вылейте тесто в подготовленную форму и отправьте в предварительно разогретую до 170°C духовку (режим конвекции). Выпекайте брауни на средней полке в течение 30 минут. Готовность можно проверить, слегка надавив на поверхность — она должна быть упругой и не проваливаться. После извлечения из духовки дайте брауни остыть в форме примерно 30 минут. Это позволит им полностью затвердеть и сохранить сочность.

Остывшие брауни нарежьте на квадратики и подавайте к столу. Они идеально подходят как для чаепития, так и для десерта.

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.

