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Как приготовить влажные и мягкие шоколадные брауни без глютена — 8 простых шагов к десерту вашей мечты

2:33
Еда

Этот рецепт шоколадных брауни создан специально для тех, кто не употребляет глютен, но обожает сладкое и шоколадное. Десерт получается нежным, сочным и насыщенным.

брауни
Фото: flickr.com by Steph Laing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
брауни

Ингредиенты

  • Овсяная мука — 1,3 стакана
  • Пищевая сода — 3/4 ч. л.
  • Сливочное масло — 200 г
  • Сахар — 1,5 стакана
  • Какао-порошок — 1 ч. л. (просеять)
  • Яйца — 3 шт.
  • Соль — 2 щепотки
  • Ванилин — 1 ч. л.
  • Шоколадные капли — 1,5 стакана

Приготовление

  1. Начните с растапливания масла на медленном огне. Как только оно станет жидким, добавьте сахар и перемешайте. Держите смесь на среднем огне еще полминуты, постоянно помешивая.
  2. Снимите кастрюлю с огня и добавьте какао, соль и ванилин. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Оставьте масло на несколько минут, чтобы оно немного остыло.
  3. В слегка остывшую смесь введите одно яйцо, интенсивно перемешивая венчиком до полного соединения. Затем по одному добавляйте оставшиеся яйца, продолжая взбивать, чтобы получить однородную жидкую массу.
  4. В отдельной миске смешайте овсяную муку и пищевую соду. Постепенно вводите сухие ингредиенты в жидкую смесь, аккуратно перемешивая лопаткой, чтобы избежать образования комков.
  5. Следующим шагом добавьте шоколадные капли и тщательно перемешайте, чтобы они равномерно распределились по всей массе.
  6. Смажьте форму для выпечки размером 24x24 см (или любую другую квадратную форму) сливочным маслом. Выстелите дно формы антипригарной бумагой.
  7. Вылейте тесто в подготовленную форму и отправьте в предварительно разогретую до 170°C духовку (режим конвекции). Выпекайте брауни на средней полке в течение 30 минут. Готовность можно проверить, слегка надавив на поверхность — она должна быть упругой и не проваливаться.
  8. После извлечения из духовки дайте брауни остыть в форме примерно 30 минут. Это позволит им полностью затвердеть и сохранить сочность.

Остывшие брауни нарежьте на квадратики и подавайте к столу. Они идеально подходят как для чаепития, так и для десерта.

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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