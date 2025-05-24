Топ-5 напитков Кавказа и Средней Азии времён СССР

3:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Советская газировка — это, конечно, ностальгия: трехкопеечный стакан с сиропом, автомат с алюминиевой кнопкой и общий гранёный бокал, который "все мыли".

Но за пределами киосков жил совсем другой мир — вкусный, терпкий, ледяной и домашний. Кавказ и Средняя Азия дарили такие напитки, после которых лимонад "Буратино" казался просто водичкой с пузырьками.

1. Айран (Кавказ, Азербайджан)

Кисломолочный утёс на волне жары Айран — это когда на улице +40, а у тебя в руках белая кружка с чем-то шипящим, солоноватым и бодрящим. Местные пили его не просто так — айран спасал. От жары, от похмелья, от плохого настроения. А уж если холодный, с мятой и в глиняном кувшине — никакая "Кола" рядом не стояла.

2. Шербет (Средняя Азия)

До появления "Фанты" был он — густой, как сироп, сладкий, как жизнь Не путать с восточной халвой. Тут — жидкий десерт из фруктов, лепестков роз, специй, иногда с орехами. Иногда — с молоком. Каждая хозяйка делала по-своему. Это был праздничный напиток, подававшийся в маленьких чашках, с такой же серьёзностью, как чай в чайхане.

3. Бозо (Киргизия)

Броженое тесто с градусом, но в меру Пенный, мутноватый напиток с лёгкой кислинкой и характером. Кто-то скажет — странный. Местные скажут — традиция. Бозо делался из проса, пшеницы или кукурузы, слегка бродил и считался чем-то средним между квасом и кефиром. Пили взрослые. Иногда дети. А кто-то — украдкой, чтобы не видела бабушка.

4. Компот на убой (все республики)

Где больше фруктов, чем воды. Где чернослив пугал из глубины Легендарный "советский компот" в столовке — жалкая тень настоящего восточного компота. Здесь — фрукты в роли главной скрипки: груши, абрикосы, вишня, курага, яблоки, айва. Всё это томилось в кастрюле, а потом подавалось в пузатых графинах, где ложка стояла вертикально.

5. Чай с мятой, лимоном и разговором (Грузия, Узбекистан, Азербайджан)

Не напиток — философия На Востоке чай — это не просто напиток. Это смысл жизни. Его варили, настаивали, оберегали. Мог быть с бергамотом, с душицей, с лимоном, с вареньем вприкуску. Мог быть чёрный, зелёный, в пиалах, в стаканах, в чайниках, на костре. Но главное — с ним всегда приходили разговоры, которые не забудешь.

Эти напитки были больше, чем просто способ утолить жажду. Это были ритуалы, семейные тайны, дедушкины кувшины, стоявшие в тени на балконе, и чаепития на всю улицу. СССР знал толк в народных напитках, и пока одни гонялись за газировкой, другие варили компоты с историей.

Так что если снова встретите где-то настоящий айран или густой узбекский компот — не проходите мимо. Там — детство.