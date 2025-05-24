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Забудьте о лишних калориях! Как приготовить лёгкое фисташковое мороженое с творогом без сахара

2:18
Еда

Мороженое — это не просто десерт, а настоящее лакомство, которое сложно забыть. Оно дарит ощущение прохлады в жаркий день, радует разнообразием вкусов и приносит удовольствие с каждым кусочком. В отличие от многих сладостей, мороженое не обязательно должно быть калорийным, если выбирать его с умом. Натуральное мороженое без избытка сахара и жиров легко впишется в рацион, не вызывая чувства вины. А если оно приготовлено из свежих ингредиентов и без консервантов, то его польза становится еще очевиднее.

Фисташковый крем
Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фисташковый крем

Если вы ищете что-то необычное и вкусное, попробуйте фисташковое мороженое с творогом. Это сочетание удивит вас своей оригинальностью и насыщенностью. Творог придает мороженому легкую текстуру и протеин, а фисташки добавляют богатый, насыщенный вкус. Такое мороженое не только вкусное, но и освежающее.

Если приготовить фисташковое мороженое без сахара и из натуральных ингредиентов, оно получится легким и полезным. Это не "диетическая версия" десерта, а полноценное лакомство, которое можно наслаждаться без ограничений.

Фисташковое мороженое с творогом

Ингредиенты:

  • 1 стакан жирного творога;
  • 1/2 стакана жирного йогурта;
  • 1 стакан очищенных фисташек;
  • 1/4 стакана кленового сиропа или меда;
  • Несколько капель ванильного экстракта (по желанию).

Приготовление:

  1. Измельчите фисташки в мелкую крошку с помощью блендера или вручную.
  2. В большой миске смешайте творог и йогурт до однородной консистенции.
  3. Влейте кленовый сироп или мед в творожно-йогуртовую смесь и тщательно перемешайте, чтобы сахар полностью растворился.
  4. Добавьте измельченные фисташки в смесь и аккуратно перемешайте, чтобы они равномерно распределились.
  5. Если используете ванильный экстракт, добавьте его в смесь и перемешайте для усиления аромата.
  6. Вылейте смесь в контейнер для мороженого или используйте формочки.
  7. Поставьте контейнер в морозильную камеру на 2-3 часа, чтобы мороженое полностью застыло.
  8. Перед подачей нарежьте мороженое на порции и украсьте по желанию.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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