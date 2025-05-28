Не компот, а салат: как съесть фрукты вкусно и красиво

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда жара плавит асфальт, хочется не обеда, а что-то холодного, лёгкого и ароматного. Идеальный вариант — тропический фруктовый салат, который готовится за считаные минуты и выглядит как кадр с открытки.

Фото: commons.wikimedia.org by Mạnh An, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фруктовый салат

Сочный, сладко-кислый, с медовой заправкой и нотками лайма — он освежает лучше лимонада и радует с первого укуса.

Что понадобится:

Манго — 1 шт.

Папайя — 1 шт.

Ананас — 1/2 шт.

Лаймовый сок — 1 ст. л.

Мед — 2 ст. л.

Как готовить:

Очистите фрукты и нарежьте крупными кубиками. В отдельной миске смешайте сок лайма и мёд. Залейте фруктовую смесь заправкой и аккуратно перемешайте. Уберите в холодильник минимум на 15 минут. Подавайте охлаждённым.

Этот салат хорош в любое время дня — как лёгкий перекус, десерт к игристому или замена ужину в жаркий вечер. Можно подать его в бокале, кокосовой скорлупе или просто в миске со льдом.

Уточнения

Папа́йя — древесное растение; вид рода Карика (Carica) семейства Кариковые (Caricaceae). Слово папайа — латинизированное малабарское название растения (papaya).

