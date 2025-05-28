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Не компот, а салат: как съесть фрукты вкусно и красиво

1:06
Еда

Когда жара плавит асфальт, хочется не обеда, а что-то холодного, лёгкого и ароматного. Идеальный вариант — тропический фруктовый салат, который готовится за считаные минуты и выглядит как кадр с открытки.

Фруктовый салат
Фото: commons.wikimedia.org by Mạnh An, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фруктовый салат

Сочный, сладко-кислый, с медовой заправкой и нотками лайма — он освежает лучше лимонада и радует с первого укуса.

Что понадобится:

  • Манго — 1 шт.

  • Папайя — 1 шт.

  • Ананас — 1/2 шт.

  • Лаймовый сок — 1 ст. л.

  • Мед — 2 ст. л.

Как готовить:

  1. Очистите фрукты и нарежьте крупными кубиками.

  2. В отдельной миске смешайте сок лайма и мёд.

  3. Залейте фруктовую смесь заправкой и аккуратно перемешайте.

  4. Уберите в холодильник минимум на 15 минут. Подавайте охлаждённым.

Этот салат хорош в любое время дня — как лёгкий перекус, десерт к игристому или замена ужину в жаркий вечер. Можно подать его в бокале, кокосовой скорлупе или просто в миске со льдом.

Уточнения

Папа́йя — древесное растение; вид рода Карика (Carica) семейства Кариковые (Caricaceae). Слово папайа — латинизированное малабарское название растения (papaya).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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