Не компот, а салат: как съесть фрукты вкусно и красиво

Когда жара плавит асфальт, хочется не обеда, а что-то холодного, лёгкого и ароматного. Идеальный вариант — тропический фруктовый салат, который готовится за считаные минуты и выглядит как кадр с открытки.
Сочный, сладко-кислый, с медовой заправкой и нотками лайма — он освежает лучше лимонада и радует с первого укуса.
Манго — 1 шт.
Папайя — 1 шт.
Ананас — 1/2 шт.
Лаймовый сок — 1 ст. л.
Мед — 2 ст. л.
Очистите фрукты и нарежьте крупными кубиками.
В отдельной миске смешайте сок лайма и мёд.
Залейте фруктовую смесь заправкой и аккуратно перемешайте.
Уберите в холодильник минимум на 15 минут. Подавайте охлаждённым.
Этот салат хорош в любое время дня — как лёгкий перекус, десерт к игристому или замена ужину в жаркий вечер. Можно подать его в бокале, кокосовой скорлупе или просто в миске со льдом.
Папа́йя — древесное растение; вид рода Карика (Carica) семейства Кариковые (Caricaceae). Слово папайа — латинизированное малабарское название растения (papaya).
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