Алко-мармелад в форме мишек: десерт, который станет героем вечеринки

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте про бокалы и трубочки. Этим летом самый модный аперитив — в виде мармеладных мишек с нотками алкоголя. Легкая горечь, яркий вкус и немного игристого — и у вас на столе угощение, которое точно удивит гостей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коктейль

Как сделать коктейльных мишек дома

Готовятся они проще, чем кажется — буквально за 10 минут + охлаждение.

Ингредиенты:

Апероль — 1/4 стакана

Сахар — 1/4 стакана

Желатин — 1 пакетик (примерно 10 г)

Что делать:

В маленькую кастрюлю высыпьте сахар, желатин и влейте апероль. Поставьте на слабый огонь и нагревайте до растворения желатина, постоянно помешивая. Кипятить не нужно. Разлейте по формочкам — мишки, сердечки, звёзды, что угодно (продаются в любом маркетплейсе). Отправьте в холодильник на 30 минут. Готово!

Важный момент:

Мармелад сохраняет алкогольный вкус и лёгкую горчинку, поэтому это взрослый десерт. Уместно подать к игристому, как комплимент гостям или как оригинальное завершение вечеринки.

Почему это хит лета:

Готовится просто

Выглядит эффектно

Удивляет и радует

Можно варьировать вкус: заменить апероль на игристое, белое вино или даже вермут

Уточнения

Мармела́д — кондитерское изделие, приготовленное из фруктовых, ягодных пюре или соков, варёных с сахаром с содержанием влаги по массе не более 22 % (жевательный) — 33 % (фруктово-ягодный и желейный). В качестве загустителя используют такие вещества, как пектин, агар-агар, желатин, модифицированный крахмал. Могут иметь и другие пищевые добавки (красители, ароматизаторы, подсластители и так далее).

