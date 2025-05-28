Алко-мармелад в форме мишек: десерт, который станет героем вечеринки

Забудьте про бокалы и трубочки. Этим летом самый модный аперитив — в виде мармеладных мишек с нотками алкоголя. Легкая горечь, яркий вкус и немного игристого — и у вас на столе угощение, которое точно удивит гостей.
Готовятся они проще, чем кажется — буквально за 10 минут + охлаждение.
Ингредиенты:
Апероль — 1/4 стакана
Сахар — 1/4 стакана
Желатин — 1 пакетик (примерно 10 г)
Что делать:
В маленькую кастрюлю высыпьте сахар, желатин и влейте апероль.
Поставьте на слабый огонь и нагревайте до растворения желатина, постоянно помешивая. Кипятить не нужно.
Разлейте по формочкам — мишки, сердечки, звёзды, что угодно (продаются в любом маркетплейсе).
Отправьте в холодильник на 30 минут. Готово!
Мармелад сохраняет алкогольный вкус и лёгкую горчинку, поэтому это взрослый десерт. Уместно подать к игристому, как комплимент гостям или как оригинальное завершение вечеринки.
Готовится просто
Выглядит эффектно
Удивляет и радует
Можно варьировать вкус: заменить апероль на игристое, белое вино или даже вермут
Мармела́д — кондитерское изделие, приготовленное из фруктовых, ягодных пюре или соков, варёных с сахаром с содержанием влаги по массе не более 22 % (жевательный) — 33 % (фруктово-ягодный и желейный). В качестве загустителя используют такие вещества, как пектин, агар-агар, желатин, модифицированный крахмал. Могут иметь и другие пищевые добавки (красители, ароматизаторы, подсластители и так далее).
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