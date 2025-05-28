Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых страшных легковушек всех времён
В каких странах больше всего тратят на еду туристы и на какие кухни больше всего обращают внимание
Один щелчок — и ваш двигатель замолчит: как ремень ГРМ предупреждает о беде
Как включение любимых блюд в рацион помогает худеть: можно даже торты, бисквиты и жареную курицу
Первое желание — сбежать: Светлана Ходченкова призналась, почему ненавидит светские рауты
Не все псы одинаковы: 10 самых ленивых и независимые собаки в одном списке
Оставьте стресс за дверью: эти растения в спальне гарантируют расслабление и хороший сон
Запусти поток удачи у себя дома: 5 фэншуй-штучек, которые улучшат энергетику пространства
Коллекционный рынок: вот как одна монета может стоить 1000 евро

Алко-мармелад в форме мишек: десерт, который станет героем вечеринки

1:22
Еда

Забудьте про бокалы и трубочки. Этим летом самый модный аперитив — в виде мармеладных мишек с нотками алкоголя. Легкая горечь, яркий вкус и немного игристого — и у вас на столе угощение, которое точно удивит гостей.

коктейль
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коктейль

Как сделать коктейльных мишек дома

Готовятся они проще, чем кажется — буквально за 10 минут + охлаждение.

Ингредиенты:

  • Апероль — 1/4 стакана

  • Сахар — 1/4 стакана

  • Желатин — 1 пакетик (примерно 10 г)

Что делать:

  1. В маленькую кастрюлю высыпьте сахар, желатин и влейте апероль.

  2. Поставьте на слабый огонь и нагревайте до растворения желатина, постоянно помешивая. Кипятить не нужно.

  3. Разлейте по формочкам — мишки, сердечки, звёзды, что угодно (продаются в любом маркетплейсе).

  4. Отправьте в холодильник на 30 минут. Готово!

Важный момент:

Мармелад сохраняет алкогольный вкус и лёгкую горчинку, поэтому это взрослый десерт. Уместно подать к игристому, как комплимент гостям или как оригинальное завершение вечеринки.

Почему это хит лета:

  • Готовится просто

  • Выглядит эффектно

  • Удивляет и радует

  • Можно варьировать вкус: заменить апероль на игристое, белое вино или даже вермут

Уточнения

Мармела́д — кондитерское изделие, приготовленное из фруктовых, ягодных пюре или соков, варёных с сахаром с содержанием влаги по массе не более 22 % (жевательный) — 33 % (фруктово-ягодный и желейный). В качестве загустителя используют такие вещества, как пектин, агар-агар, желатин, модифицированный крахмал. Могут иметь и другие пищевые добавки (красители, ароматизаторы, подсластители и так далее).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России
Военные новости
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России Аудио 
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Домашние животные
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания Аудио 
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Авто
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Венгрия направила полицейский спецназ в Республику Сербскую. Новая война в Боснии? Любовь Степушова Об этом не заикайся: Зеленский летит в Германию, но Таурусов не привезёт Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Последние материалы
В каких странах больше всего тратят на еду туристы и на какие кухни больше всего обращают внимание
Один щелчок — и ваш двигатель замолчит: как ремень ГРМ предупреждает о беде
Как включение любимых блюд в рацион помогает худеть: можно даже торты, бисквиты и жареную курицу
Алко-мармелад в форме мишек: десерт, который станет героем вечеринки
Первое желание — сбежать: Светлана Ходченкова призналась, почему ненавидит светские рауты
Не все псы одинаковы: 10 самых ленивых и независимые собаки в одном списке
Оставьте стресс за дверью: эти растения в спальне гарантируют расслабление и хороший сон
Запусти поток удачи у себя дома: 5 фэншуй-штучек, которые улучшат энергетику пространства
Коллекционный рынок: вот как одна монета может стоить 1000 евро
Икарус vs ЛАЗ: битва автобусов в советском городском транспорте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.