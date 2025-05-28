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Окрошка для тех, кто считает калории, но не готов жертвовать вкусом

1:22
Еда

Холодная, освежающая и такая привычная — летняя окрошка давно считается спасением в жару. Но знаешь ли ты, что она может быть не только вкусной, но и в 3 раза полезнее?

Окрошка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окрошка

Что изменить, чтобы стало лучше

1. Убираем газировку
Забудь про покупной квас, особенно газированный — в нём много сахара и лишней химии. Лучше домашний или натуральный, не слишком сладкий. А ещё можно использовать айран, тан, кефир или даже огуречный рассол.

2. Без картофеля — легче и полезнее
Картофель в окрошке — классика, но от него легко отказаться. Это крахмал, который поднимает калорийность и гликемический индекс. Замени его на больше зелени, редис и огурцы.

3. Никакой колбасы
Колбаса — жир, соль и усилители вкуса. Сваренное мясо — говядина, индейка, курица — в сто раз полезнее и отлично сочетается с другими ингредиентами.

А если ещё и без хлеба — то вообще идеально

Такую окрошку можно есть хоть каждый день. Она легко заменит полноценный приём пищи: в ней есть белок, клетчатка, немного жиров — и никакого чувства вины.

"Любой продукт, кроме воды, — уже источник питания", — напоминает диетолог Маргарита Королёва.

Уточнения

Окро́шка — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период. Традиционными компонентами окрошки являются хлебный (ржаной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сметана. Ингредиенты окрошки измельчают, крошат, что отражено в названии супа. В переносном смысле слово «окрошка» употребляется в значении «смесь, смешение разнородных понятий и предметов».
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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