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Цитрусовый взрыв и пряная глубина: запекаем рыбу, от которой не оторваться

2:07
Еда

Форель сама по себе — рыба деликатная. Но стоит добавить правильный маринад, и она раскрывается по-новому: ароматная, мягкая, с кисло-сладкими нотками, которые делают вкус ярким и запоминающимся. Этот рецепт подойдёт не только для форели, но и для нерки, и для кеты — работает безотказно.

форель
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
форель

Ингредиенты на 10 порций:

  • Форель — 2 кг

  • Соевый соус — 4 ст. л.

  • Белое сухое вино — 100 мл

  • Коньяк или бренди — 40 мл

  • Лимон — 1 шт. (цедра и сок)

  • Растительное масло — 5 ст. л.

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Перец чёрный горошком — 10 шт.

  • Репчатый лук — 1 крупный

  • Сладкий красный перец — 2 шт.

  • Петрушка — 3–4 веточки

  • Укроп — 3–4 веточки

  • Базилик — 3 веточки

  • Соль — по вкусу

Как готовить:

  1. Подготовка рыбы
    Очистите форель, удалите голову, хвост и плавники. Тщательно промойте. Можете нарезать на порционные стейки.

  2. Маринад
    Измельчите лук, укроп, петрушку. С лимона снимите цедру, выжмите сок. Растолките перец.
    Смешайте масло, коньяк, соевый соус, лимонный сок, цедру, сахар, соль и зелень.
    Выложите рыбу в маринад. Через 15 минут переверните. Маринуйте ещё 15 минут.

  3. Готовим соус
    Слейте маринад в сотейник. Добавьте нарезанный перец и стебли базилика. Доведите до кипения, варите 5 минут. Влейте вино, тушите ещё 10 минут. Остудите.

  4. Запекание
    Заверните рыбу в фольгу. Готовьте в духовке при 160 °С — 40 минут. Подавайте, нарезав кусками, с остывшим соусом.

Этот маринад превращает рыбу в блюдо с ресторанной глубиной вкуса. Ароматы специй, нотки цитруса, сладость и пряность — всё здесь сбалансировано до последней капли.

Уточнения

Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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