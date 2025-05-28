Цитрусовый взрыв и пряная глубина: запекаем рыбу, от которой не оторваться

Форель сама по себе — рыба деликатная. Но стоит добавить правильный маринад, и она раскрывается по-новому: ароматная, мягкая, с кисло-сладкими нотками, которые делают вкус ярким и запоминающимся. Этот рецепт подойдёт не только для форели, но и для нерки, и для кеты — работает безотказно.
Форель — 2 кг
Соевый соус — 4 ст. л.
Белое сухое вино — 100 мл
Коньяк или бренди — 40 мл
Лимон — 1 шт. (цедра и сок)
Растительное масло — 5 ст. л.
Сахар — 2 ст. л.
Перец чёрный горошком — 10 шт.
Репчатый лук — 1 крупный
Сладкий красный перец — 2 шт.
Петрушка — 3–4 веточки
Укроп — 3–4 веточки
Базилик — 3 веточки
Соль — по вкусу
Подготовка рыбы
Очистите форель, удалите голову, хвост и плавники. Тщательно промойте. Можете нарезать на порционные стейки.
Маринад
Измельчите лук, укроп, петрушку. С лимона снимите цедру, выжмите сок. Растолките перец.
Смешайте масло, коньяк, соевый соус, лимонный сок, цедру, сахар, соль и зелень.
Выложите рыбу в маринад. Через 15 минут переверните. Маринуйте ещё 15 минут.
Готовим соус
Слейте маринад в сотейник. Добавьте нарезанный перец и стебли базилика. Доведите до кипения, варите 5 минут. Влейте вино, тушите ещё 10 минут. Остудите.
Запекание
Заверните рыбу в фольгу. Готовьте в духовке при 160 °С — 40 минут. Подавайте, нарезав кусками, с остывшим соусом.
Этот маринад превращает рыбу в блюдо с ресторанной глубиной вкуса. Ароматы специй, нотки цитруса, сладость и пряность — всё здесь сбалансировано до последней капли.
Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).
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