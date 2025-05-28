Цитрусовый взрыв и пряная глубина: запекаем рыбу, от которой не оторваться

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Форель сама по себе — рыба деликатная. Но стоит добавить правильный маринад, и она раскрывается по-новому: ароматная, мягкая, с кисло-сладкими нотками, которые делают вкус ярким и запоминающимся. Этот рецепт подойдёт не только для форели, но и для нерки, и для кеты — работает безотказно.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain форель

Ингредиенты на 10 порций:

Форель — 2 кг

Соевый соус — 4 ст. л.

Белое сухое вино — 100 мл

Коньяк или бренди — 40 мл

Лимон — 1 шт. (цедра и сок)

Растительное масло — 5 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Перец чёрный горошком — 10 шт.

Репчатый лук — 1 крупный

Сладкий красный перец — 2 шт.

Петрушка — 3–4 веточки

Укроп — 3–4 веточки

Базилик — 3 веточки

Соль — по вкусу

Как готовить:

Подготовка рыбы

Очистите форель, удалите голову, хвост и плавники. Тщательно промойте. Можете нарезать на порционные стейки. Маринад

Измельчите лук, укроп, петрушку. С лимона снимите цедру, выжмите сок. Растолките перец.

Смешайте масло, коньяк, соевый соус, лимонный сок, цедру, сахар, соль и зелень.

Выложите рыбу в маринад. Через 15 минут переверните. Маринуйте ещё 15 минут. Готовим соус

Слейте маринад в сотейник. Добавьте нарезанный перец и стебли базилика. Доведите до кипения, варите 5 минут. Влейте вино, тушите ещё 10 минут. Остудите. Запекание

Заверните рыбу в фольгу. Готовьте в духовке при 160 °С — 40 минут. Подавайте, нарезав кусками, с остывшим соусом.

Этот маринад превращает рыбу в блюдо с ресторанной глубиной вкуса. Ароматы специй, нотки цитруса, сладость и пряность — всё здесь сбалансировано до последней капли.

Уточнения

Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).



